BAKÜ, 24 Kasım (Xinhua) -- Azerbaycan ve İtalya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İtalya İş Forumu kapsamında kritik hammadde alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, pazartesi günü forumda yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'da ortak projelerin belirlenmesini, ayrıca Azerbaycan'ın bölgesel lojistik imkanlarından yararlanılarak hammaddelerin İtalya ve Avrupa'nın sanayi tedarik zincirlerine entegre edilmesini öngördüğünü söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ise mutabakat zaptının, iki ülke arasında kritik hammadde alanındaki işbirliğine ilişkin daha önce varılan mutabakatların hayata geçirilmesi yönünde atılmış yeni bir adım olduğunu belirtti.

Tajani ayrıca iki tarafın hammadde maliyetlerini düşürmek ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla Afrika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde ortak girişimler kurmayı planladığını sözlerine ekledi.

Azerbaycan ve İtalya, ekim ayında Kritik Hammadde Alanında Stratejik İşbirliği Ortak Bildirisi'ni imzalamıştı.