"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda 7 İsme Tahliye... Aralarında CHP'li Başkanların da Bulunduğu 17 İsmin Tutukluluğu Devam Edecek

27.02.2026 12:36  Güncelleme: 14:05
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Aziz İhsan Aktaş davası"nda tutuklu bulunan Beltaş Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal hakkında tahliye kararı verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 17 ismin tutukluluk hali devam edecek. İkinci duruşma 20 Nisan-22 Mayıs arasında görülecek.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 24'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda tamamlandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de duruşmaya katıldı. Duruşmayı takip etmek üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Silivri'ye geldi.

Tutuklu sanıklar saat 11: 30'da jandarma eşliğinde salona getirildi. İzleyiciler belediye başkanlarını alkışlarla karşıladı.

7 isim hakkında tahliye kararı verildi

Savcılık, duruşmanın son haftasında ara mütlaaasını vererek, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

Bugün ara kararını açıklamak üzere duruşmayı açan mahkeme heyeti, savunması alınan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına, yurt dışına çıkış yasağı olan sanıkların ve Alican Abacı hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verdi. Savunması alınan sanıkların imza şeklindeki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. Savunması alınmayan 4 sanık, mağdur ve müşteki sıfatındaki isimler hakkında hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Ayrıca mahkeme mal varlıkları üzerinde bulunan tedbirlerin devamına karar verdi.

Heyet; Beltaş Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın ise tahliyesine karar verdi.

17 ismin tutukluluk hali devam edecek

Mahkeme kararına göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 17 ismin tutukluluk hali devam edecek. İkinci duruşma 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında görülecek.

Kaynak: ANKA

