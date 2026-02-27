"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda İlk Duruşma Tamamlandı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın ilk duruşmasının tamamlanmasının ardından Silivri'de Marmara Cezaevi önünde ANKA'ya açıklama yaptı. Zeybek "Beraat veren, tahliye veren hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiği, iktidarın işine gelecek olan kararlarda ısrar eden hakimlerin de mahkemelerde görevlerini yapmaya devam ettiği hatta terfi ettiği bir sürecin içinden geliyoruz. Bugünler de geçecek. Bugünlerden geriye bir bugün cezaevlerinde direnenler bir de yarın için bugünlerde bedel ödeyenler kalacaktır" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 19. gününde tamamlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Ocak'ta Silivri'deki duruşma salonunda başlayan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın tutukluluğun devamına karar verdi. Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal ve Sencer Hacıoğlu hakkında ise tahliye kararı verildi. Aktaş, duruşmaya katılmadı.

Duruşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Belediye başkanlarıyla ilgili tahliye yönünde beklentilerinin olduklarını belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Gözaltına aldıkları günden itibaren zaten ellerinde yeteri kadar delil toplanmış olması gerekiyordu. Mahkeme süresince ortaya konan deliller, savunmanın yaptığı bütün belgeye dayalı savunma çalışması, iddia makamının bugüne kadar yaklaşık 10 aydır değişik kurumlardan toplamış olduğu belgeler de dikkate alındığında mahkemenin bugünkü verdiği ara kararda hala HTS kayıtlarının istenmesi, tapu kayıtlarının istenmesi, makbuzlarının ödenip ödenmediği, banka dokümanların istenmesi gibi bugüne kadar çoktan tamamlanması gereken ve mahkemenin asıl işi olan tutuklunun lehine olacak olan tüm evrakları, belgeleri mahkemenin huzuruna getirme ile ilgili işlemini tam yapmadığı ortaya çıktı. Bugün arkadaşlarımız mahkemenin verdiği kararla bir başka duruşmaya kadar da görünen o ki tutuklu kalacaklar. Nerden baksanız 3 ay daha cezaevinde kalmaları gibi bir durum ortaya çıktı. Yani suçsuz arkadaşlarımızın bu kadar süre zaten tutuklu kalıyor olmaları ve 3 ay daha kalacak olmalarını anlamak mümkün değildir. Sadece Aziz İhsan Aktaş suç örgütü liderinin seçimlerde kullanılmak üzere gönderdiği araçlarla ilgili bile hala kayıtların alınmaması dolayısıyla Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devam ediyor olmasını anlamak mümkün değil."

"Bütün arkadaşlarımız suçsuzdur"

Bu ülkede dört tane aracı çalmış olsa bir oto hırsızı bu kadar uzun süre yatmazdı. Yani bir seçim döneminde kullanılan araçlar gerekçe gösterilerek belediye başkanımızın bir yıla yakın süredir tutuklanmasını da açıkçası anlamak mümkün değil. Yargılamayı takip ediyoruz. Biz yargının siyasallaştığını, kararların belli merkezlerde şekillendirildikten sonra mahkemeler tarafından icra edildiğini, hukukun temel ilkelerine göre karar verilmesi durumunda da hakimlerin kendilerine gidecek yer aradığı bir dönemden geçtiğimizin de farkındayız. Zaten beraat veren, tahliye veren hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiği, iktidarın işine gelecek olan kararlarda ısrar eden hakimlerin de mahkemelerde görevlerini yapmaya devam ettiği hatta terfi ettiği bir sürecin içinden geliyoruz. Bugünler de geçecek. Bugünlerden geriye bir bugün cezaevlerinde direnenler bir de yarın için bugünlerde bedel ödeyenler kalacaktır. Bütün arkadaşlarımız suçsuzdur, masumdur ve en kısa sürede de aklanacaklarından hiçbir şüphem yoktur."

"Umarım inşaatlar gerekçe gösterilerek yargılamalar gecikmez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 9 Mart'ta başlayacak olan duruşmaya ilişkin de Zeybek, şöyle konuştu:

"Normalde tutukluların yargılanacağı yerler adliye mahkemeleridir. Cezaevlerinin içinde yapılmış olan bu tür yargılamanın yapıldığı mahkemeler ise ancak Türkiye'ye özgü mahkemelerdir. Daha önce Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde buralar kullanılmıştı. Şimdi ise görünen o ki siyasi davalarda da kullanılacak. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük yapılacak olan yargılamanın tamamı siyasi olduğu için şimdi kendilerine uygun bir kapalı spor salonu inşa ediyorlar. Bu salonun içinden de bir mahkeme oluşturmaya çalışacaklar. Aslında prefabrik bir yapı. Bütün dünyada bu tür yapılar 3 ay içinde tamamlanıyor ama Türkiye'de belli ki bu yapıların bir an önce bitip içinde yargılama başlamasın diye de işleri yavaştan alındığını görüyoruz. 9 Mart tarihinde duruşmaların başlayacağı söylenmişti. Bu duruşmadaki tutuklu ya da tutuksuz sanıkların tamamının katılabilmesi için uygun bir mekan hazırlanacağı söylenmişti ama görünen o ki o davanın da nasıl başlayacağı, nasıl yürütüleceği, bütün sanıkların nasıl yargılama esnasında mahkemede bulunacağı şüphe götürüyor. Umarım ve dilerim inşaatlar gerekçe gösterilerek yargılamalar gecikmez ve geciken yargılama yüzünden de adaletsizlik daha da keskinleşmez."