Aziz İhsan Aktaş Savunma Yaptı: "Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Neden 3 Ay Bekledim Diye Sorarsanız Gerekli Belge ve Bilgileri Topladım"

(İSTANBUL)Haber: ÇAĞATAN AKYOL

- Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davanın 10. gününde, Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş, "13 Ocak 2025'te gözaltına alındım ve tutuklandım. Kendi irademle, baskı ve zorlama olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere başvuruda bulundum. Amacım, yapmış olduğum işler kapsamında şirketlerin yaşadığı güçlüklerin açığa kavuşturulması, doğruların ortaya çıkması ve devletimize yardımcı olmaktır. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım. Neden bu kararı almak işin 3 ay bekledim diye sorarsanız gerekli belge ve bilgileri toplamak konusunda geçen süre nedeniyle bekledim" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 sanık hakkında açılan davanın 10. gününe geçildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde yapılan duruşmaya, Aziz İhsan Aktaş yine korumalarıyla geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da duruşmayı izledi. Tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hazır bulundu.

Burak Korzay katılmadı

İSFALT dosyasındaki sanıkların savunması tamamlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tutuksuz yargılandığı bu dava kapsamındaki hiçbir duruşmaya katılmadı. Korzay'ın, avukatları aracılığıyla ilk celseye katılmayacağını ilettiği öğrenildi.

"Paraların rüşvet ya da hangi ad altında verildiğini bilmem"

Suç örgütü üyesi olmakla suçlanan, tümü tutuksuz sanıkların savunmaları, Akın Kumanlı ile başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın var olduğu iddia edilen örgütün üyesi olmadığını belirten Kumanlı, "Kendisi benim patronum değildir. Kendisinden emir ve talimat almam. Bilginay firmasında Ocak 2021 yılından itibaren çalışmaktayım. Benim işverenim Tekin Aktaş'tır. Ben maaşlı bir çalışanım. Maaşım dışında bir kazancım da yoktur. Bu sebeple hakkında iddia edilen örgüte üye olması suçlamasını kabul etmiyorum. İhsan Bey'den para talep edildiğini duymuştum. Paraların rüşvet ya da hangi ad altında verildiğini bilmem. Rüşvete aracılık yapmadım. Ben araç sorumlusuyum, bu paranın ne olarak verildiğini bilme lüksüm yok" dedi. Mahkeme başkanının, "Siz bu paraların ne olduğunu bilerek verdiniz?" sorusuna, Kumanlı, "Bana sadece teslim etmem söylendi ve teslim ettim. Sadece görevi icrada bulundum. Bunu bana Aziz İhsan Aktaş söyledi" yanıtını verdi.

"Aktaş, birkaç kez benden borç istedi"

Ayşegül Ünal da gıda alanındaki iş yaşamından bahsederek, "Aziz İhsan Aktaş benim kuzenimdir. Kendisiyle ticari ilişkim vardır. Kendi şirketimde benden başka kimse söz sahibi değildir. Rüşvet olaylarından asla haberim yok. Aktaş, birilerinin kendinden rüşvet istediğini bana hiç söylemedi. Aziz İhsan Aktaş, birkaç kez benden borç talep etmiştir. Sebebini sormadığım gibi açıklama da beklemedim. Akraba olmanın suç örgütü olarak kabul edilmesi hukuk dışı bir yaklaşımdır. Beşiktaş Belediyesi'nin yemek hizmeti verilmesine yönelik açtığı açık ihaleye katıldım. Benden başka birisinin ihaleye katılmadığını bilmem mümkün değildir. Benim şirketim ihaleye katılma konusunda yeterliliğe sahip olmadığı belirtilse de istenen tüm evraklar şirketimce sunulmuş ve ihaleyi şirketim kazanmış" ifadelerini kullandı.

"Çalışma hayatıma Diyarbakır'da başladım, sahibi olduğum firma sayısı yalnızca iki"

Ünal'ın savunmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi. Öğleden sonra Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasına geçildi.

Ticareti ailesinden, babasından öğrendiğini belirten Aziz İhsan Aktaş, şu savunmayı yaptı:

"10 kardeşiz. 10 yaşımdan beri ticaretin içindeyim. Çalışma hayatıma Diyarbakır'da başladım, Ankara'da devam ettim. Son 10 yıldır İstanbul'da ticaret yapmaktayım. Adımla anılan bir örgüt iddiası var. Savunmam zaman alacaktır, o nedenle öncelikle sizlere anlayışınız için teşekkür ederim. Yazılı ve görsel basında benimle ilgili yalan yanlış haberler yapıldığından öncelikle kim olduğumu sizlerin huzurunda anlatmak isterim. İddianamede onlarca şirkete sahip olduğum ya da akrabalarımın şirketlerinin benim olduğu yazıldı ama benim sahibi olduğum firma sayısı yalnızca ikidir. Yakınlarımla ticaret yapıyor muyum, evet. Ben bir iş insanıyım. İşlerimi hukuksal zeminde yapmaya özen gösteririm. Ticari rakiplerimiz oluyor ve gizli tanıklar, ticarette yapamadıkları zararı, hukuku yanıltarak vermeye çalışıyorlar."

13 Ocak 2025'te gözaltına alındım ve tutuklandım. Kendi irademle, baskı ve zorlama olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere başvuruda bulundum. Amacım, yapmış olduğum işler kapsamında şirketlerin yaşadığı güçlüklerin açığa kavuşturulması, doğruların ortaya çıkması ve devletimize yardımcı olmaktır. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım. Neden bu kararı almak işin 3 ay bekledim diye sorarsanız gerekli belge ve bilgileri toplamak konusunda geçen süre nedeniyle bekledim. İddianameyi ayrıntılı olarak okudum.

"Ceza davası algıyla değil, delille yürütülür"

Savunmamda, işlediğim iddia edilen hiçbir suçun oluşmadığı, gizli tanık beyanlarının soyut olduğu anlaşılacaktır. Ceza davası algıyla değil, delille yürütülür. Bu dosya kapsamında beraat edeceğimden eminim. Bazı belediyelerde biriken hak ediş ödemelerimizi alabilmek adına taleplerini karşılamak zorunda kalıyorduk. Öyle ki bazı başkanlar sadece kendilerinin değil, başka adayların dahi taleplerini karşılatıyorlardı. Bu talepleri sadece ilgililere yapılan ödemeler olarak algılamayınız. Bazen düğün yapıyorsunuz, bazen sanatçı sağlıyorsunuz. Bazen gayrimenkulleri fahiş fiyatlarla satın alıyorsunuz, araç tahsis ediyorsunuz. Bazen aracı değerinden çok fazlasına satın alıyorsunuz. Bazen belediye başkanlarının eskiden kalma borçlarını ödüyorsunuz ama yetmiyor. Her istek karşılanınca öyle talepler geliyor ki kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Her ne kadar bazı belediye başkanları ödemelerin düzenli olduğunu dile getirseler de zaten düzenli ödeme almak için bu talepleri karşılıyorduk. 'İtirafçı değil, iftiracı' diyorlardı ya; iftiracı değil, söylediklerimin doğru olduğuna dair tüm itiraflarımı özetleyeyim. Söylediklerimle paraları teslim alanların baz kayıtları eşleşti mi, eşleşti. Daha ne yapacağım? Kameraya mı çekeceğim, ses kaydı mı alacağım?"