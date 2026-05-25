Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Başarısı Türkiye'yi Mutlu Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Başarısı Türkiye'yi Mutlu Edecek

25.05.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, 12 yıl sonra şampiyonluk istediklerini ve transfer planlarını açıkladı.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin başarısının Türkiye'yi mutlu edeceğini söyledi. Kadıköy'de büyü değil yürek olduğunu belirten Yıldırım, 12 yıldır şampiyonluk yaşanmamasının ayrışmalara yol açtığını ifade etti. 3 Temmuz sürecine de değinen Yıldırım, Fenerbahçe'nin o dönemde aşağıya çekildiğini söyledi.

Transfer planlarına da değinen Yıldırım, 2 yabancı santrfor alacaklarını ve toplamda 6 transfer düşündüklerini açıkladı. Ayrıca Aykut Kocaman'ın adaylardan biri olabileceğini belirtti. Jorge Jesus ile görüşmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Türkiye, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Başarısı Türkiye'yi Mutlu Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 21:59:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Başarısı Türkiye'yi Mutlu Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.