 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir araca aldığı babasının çalışanını bıçaklayan Taha Satır, hastaneye götürmek için yola çıktığı sırada kaza yaptı. Kaza sonucunda Satır gözaltına alınırken, çalışan Ayhan Gülal hayatını kaybetti. Olayın ardından Satır, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Gülal'ı bıçakladığını itiraf etti.

Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 17:15,
Abone Ol
BURSA'da aracına aldığı babasının çalışanı Ayhan Gülal'i (42) bıçaklayıp, ardından hastaneye götürmek için yola çıkan Taha Satır (22), otomobili ile kaza yaptı. Kaza sonrası Satır gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Gülal hayatını kaybetti.

Otosansit Sanayi Sitesi'nde bir dönüşüm tesisinde çalışan Ayhan Gülal, mesai bitiminde aynı iş yerindeki bir arkadaşı ile iş yeri sahibinin oğlu Taha Satır'ın otomobiline bindi. Çalışanları 16 BGF 545 plakalı otomobiline alan Satır, daha sonra Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bırakmak istedi. Ayhan Gülal, Satır'dan kendisini Gürsu ilçesindeki evine bırakmasını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobildeki diğer işçinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Taha Satır otomobilden aldığı bıçakla kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Gülal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Satır, daha sonra kanlar içinde kalan Gülal'i Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek için otomobiline taşıdı.

BİLİNCİ KAPANINCA PANİKLEDİ

Hastane yolunda Gülal'in bilincinin kapanması üzerine panikleyen Satır, saat 01.30 sıralarında Kestel ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapınca kullandığı otomobil, kavşaktan dönüş yapan bir başka otomobile çarptı. Otomobilde Gülal'i görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülal, kurtarılamadı.

KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Taha Satır, olay yerindeki incelemenin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Beni eve bırak dedi, ardından da küfretti. Ben de aracımdan aldığım bıçakla bıçakladım" diyen Satır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Ankara, Adliye, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Baba Çalışanını Bıçaklayan Şahıs Kaza Yaptı, Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement