Baba Horn: Netanyahu Oğlumu Neden Öldürmek İstiyor?

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden Eitan Horn'un babası Itzik Horn, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme planına tepki göstererek, "Başbakan'ın oğlumu neden öldürmek istediğini açıklamasını istiyorum." dedi.

İsrailli baba, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etme planına tepki gösterdi.

Güvenlik kurumlarının Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunduğuna işaret eden Horn, buna rağmen Netanyahu yönetiminin Gazze'ye saldırıları neden genişletmek istediğinin "belirsiz olduğunu" söyledi.

Horn, Netanyahu'ya Gazze'nin tamamının işgal edilmesi halinde İsrail'in ve esir ailelerinin "ödeyeceği bedelleri" kamuoyu önünde açıklaması çağrısı yaparak, "Başbakan'ın oğlumu neden öldürmek istediğini açıklamasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.