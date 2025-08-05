Baba, Kızına Tekme Attığı İçin Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba, Kızına Tekme Attığı İçin Tutuklandı

05.08.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da baba, kızına tekme atarak merdivenlerden düşmesine neden olduğu için tutuklandı.

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 18 Haziran'da kolluk birimine gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma yapıldığı aktarıldı.

Ekiplerin izlediği kamera görüntülerine göre, Turgay Tanrısevergil'in kızı M. Tanrısevergil'e bina merdivenlerde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı anlatılan iddianamede, suça konu ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeniyle mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade edildi.

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü annesi ve kızıyla birlikte ikametten çıkıp asansörün önüne geldiklerinde kızının dairelerin ziline basmaya başladığını, çocuğu uyardığını, tadilat nedeniyle zillerin kablolarının dışarıda ve bantlı olması nedeniyle korktuğunu belirterek, kızının tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine uyarıp ayağıyla uzaklaştırmak isterken çocuğun merdivenlerden birkaç basamak düştüğünü öne sürdü.

İddianamede, sanık Tanrısevergil'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği, soruşturmadaki deliller, sanığın birden fazla suçtan adli sicil kaydının olması, suç işleme konusundaki yatkınlığı ve eylemi değerlendirildiğinde "alt soya karşı basit yaralama" suçundan kamu davası açmaya yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.

Sanığın "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, Kızına Tekme Attığı İçin Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin’den geriye bu görüntü kaldı Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin'den geriye bu görüntü kaldı
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
Süper Lig maçları ertelenecek mi TFF’den açıklama var Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF'den açıklama var
Fenerbahçe Beko, NBA’den yeni transferini açıkladı Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı

12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
12:01
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
17:16
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
17:04
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha
Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
17:01
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
16:54
Galatasaray’dan Jakobs kararı
Galatasaray'dan Jakobs kararı
16:41
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
16:33
Oğuz Aydın’a Hollanda’dan dev talip
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip
16:25
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
16:23
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
16:21
Altında yeni zirve sinyali Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 13:07:25. #7.11#
SON DAKİKA: Baba, Kızına Tekme Attığı İçin Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.