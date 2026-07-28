Baba-Oğul Motosikletle Dünya Turu - Son Dakika
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Baba-Oğul Motosikletle Dünya Turu

Baba-Oğul Motosikletle Dünya Turu
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Mario ve oğlu Leonardo, Türkiye'nin Samsun şehrinde sıcak misafirperverlik gördüklerini belirtti.

AVUSTRALYA'dan motosikletle dünya turuna çıkan Mario Gabrieli (54) ve oğlu Leonardo Gabrieli (11), Türkiye rotasında Samsun'a ulaştı. Kente geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Mario Gabrieli, "Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak burada gördüğüm misafirperverlik beni gerçekten etkiledi. İnsanlar çok sıcak davrandı ve kendimizi evimizde gibi hissettik" dedi.

Avustralya'nın Sidney kentinden motosikletle dünya turuna çıkan Mario Gabrieli, oğlu Leonardo Gabrieli ile birlikte Samsun'a geldi. Yaklaşık 10-12 ay sürecek yolculukta farklı kültürleri tanımayı amaçlayan baba-oğul, Samsun'da Atakum Yelken ve Yat Spor Kulübü tarafından ağırlandı. Baba-oğul, yelkenli tekneyle denize açılırken, Leonardo da ilk kez yelken deneyimi yaşadı.

'OĞLUM, KÜÇÜK YAŞTA FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYOR'

Mario Gabrieli, yolculuklarını anlatarak, Sidney kentinden hareketle Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi. Azerbaycan Bakü'deki arkadaşının tavsiyesiyle Samsun'a geldiklerini ifade eden Gabrieli, "Farklı ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştım. Samsun'a gelmeden önce son olarak Azerbaycan'daydım. Bu yolculuğun en özel yanı ise 11 yaşındaki oğlum Leonardo ile birlikte yapıyor olmam. Ona küçük yaşta farklı ülkeleri, kültürleri, coğrafyaları ve dinleri tanıma fırsatı vermek istedim. Bu deneyimin onun hayatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

'MİSAFİRPERVERLİK BENİ ETKİLEDİ'

Samsun'da çok iyi ağırlandığını söyleyen Mario Gabrieli, "Samsun'a geldiğim için çok mutluyum. Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak burada gördüğüm misafirperverlik beni gerçekten etkiledi. İnsanlar bize çok sıcak davrandı ve kendimizi evimizde gibi hissettik. Bakü'deki bir arkadaşım bana Atakum Yelken ve Yat Spor Kulübü'nü önerdi. Onun tavsiyesiyle Samsun'a geldim ve bu karardan dolayı çok memnunum. Yolculuğuma Avustralya'nın Sidney kentinden başladım. Yolculuğumuzu ekim ya da kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 10-12 ay sürecek bu macerayı, aile köklerimin bulunduğu İtalya'nın Trieste kentinde bitirmeyi hedefliyorum. Oğlumu doğduğum şehre Vespa motosikletimizle götürmek benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu yolculuk benim için çok heyecan verici. Farklı ülkeleri görmek, yeni insanlar tanımak ve yeni yerler keşfetmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Farklı ülkeleri görmenin, yeni insanlar tanımanın ve yeni yerler keşfetmenin çok heyecan verici olduğunu belirten Leonardo Gabrieli ise babasıyla çıktığı bu yolculuğu unutamayacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Samsun, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-Oğul Motosikletle Dünya Turu - Son Dakika

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