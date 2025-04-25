Babacan Burdur\'da Ziyaretlerde Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Burdur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

Daha sonra tarihi Ulu Cami'de cuma namazı kılan Babacan, ardından pazar esnafıyla bir araya geldi.

Babacan, gazetecilere, İstanbul'da yaşanan depremin ülkenin çok büyük bölümünü tehdit eden bir felaket olduğunu söyleyerek, "Kaza 'geliyorum' demez ama deprem 'geliyorum' der. Er ya da geç pek çok bölgemizde farklı şiddetlerde depremler olacak. Ülkemizi bir an önce buna hazırlamamız gerekiyor. Mutlaka dönüşümü yerinde veya farklı yöntemlerle yapmak gerekiyor, yapı stokumuzun çok hızlı şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Çiftçilerin zirai dondan etkilendiğini, meyve sebze üretiminde büyük zarar olduğunu hatırlatan Babacan, hasar tespiti yapılması gerektiğini dile getirdi.

Çiftçilerin devlete vergi ve Ziraat Bankasına kredi ödemelerinin de 2 yıl ertelenmesi gerektiğini savunan Babacan, dondan etkilenen çiftçilerin zararının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Babacan, buradaki programlarının ardından Antalya'ya hareket etti.