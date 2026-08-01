Babacan'dan oturma eylemindeki şehit aileleri ve gazilere destek: Eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, külahımıza anlatsınlar - Son Dakika
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Babacan'dan oturma eylemindeki şehit aileleri ve gazilere destek: Eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, külahımıza anlatsınlar

Babacan\'dan oturma eylemindeki şehit aileleri ve gazilere destek: Eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, külahımıza anlatsınlar
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Babacan, "Bu meselenin, eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, bunu külahımıza anlatsınlar. Böyle üç bin kişi, beş bin kişilik mağduriyetleri çözecek güce bu ülke sahiptir. Bu mesele adaleti yerine getirme, hakkı teslim etme meselesidir. Para meselesi, bütçe meselesi değildir. İktidar tarafından teklif gelmezse teklifi biz getireceğiz. Bu işin artık daha fazla bekletilmeye tahammülü yok" diye konuştu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Babacan, "Bu meselenin, eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, bunu külahımıza anlatsınlar. Böyle üç bin kişi, beş bin kişilik mağduriyetleri çözecek güce bu ülke sahiptir. Bu mesele adaleti yerine getirme, hakkı teslim etme meselesidir. Para meselesi, bütçe meselesi değildir. İktidar tarafından teklif gelmezse teklifi biz getireceğiz. Bu işin artık daha fazla bekletilmeye tahammülü yok" diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'taki oturma eylemi sürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eylemin 20'inci gününde şehit yakınları ve gazileri, Güvenpark'ta ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Siz Maliye Bakanlığı yaptınız. Toplam sayımız 3 bin 800 gazi, bin 200 şehit ailesi. Devlete çok mu yük oluruz efendim? Biz devletimize yük oluyorsak, biz eşit haklar istiyoruz. Devletimiz eğer bizi yukarı çekemiyorsa, onları bizim seviyemize getirsin. Biz tokalaşıp çıkarız buradan. Bu söylediklerimizi lütfen yanlış anlamayın. Maddi hiçbir beklentimiz yok, maddiyatla ilgili bir şey söylemiyoruz. Özlük haklarımızla ilgili konuşuyoruz. Bugün bir er şehit anası, 20 yaşında evladını toprağa vermiş ya da bir er gazi ayağını veya gözlerini vermiş. Bir subay ordu evinin önünden geçerken, 'Ya burada da askeriye varmış, gideyim bir bardak çay içeyim' diyebiliyor mu? Bırakın, lavabosunu kullanmak istese rütbe evine aldıkları için içeri giriliyor. Bu durum benim ve arkadaşlarımızın hepsinin de kanına dokunuyor. Ben ailemle kapıdan çevrilmek istemiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'na ailemiz bizi emanet etti. Milli Savunma Bakanlığı emanete ihanet etmiştir. Bizi cephelerde en öne sürmüştür. Biz yaralandıktan sonra buruşturup bir kenara, bir mendil gibi, bir çöp gibi atmıştır.

ÇERÇİOĞLU: BUGÜN İKİ TANE TÜMGENERALİMİZ, BİR TANE ALBAYIMIZ GELDİ

Biz aynı üniformanın içerisinde yaralandık. Kademede kıyma makinesini eline kaptıran adamla benim hakkım aynı olamaz. Bizim tamamımızı, mağduriyetimizi kaldırıp tek bir torbanın içerisine sokmak istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Sizin de etmemenizi isteriz. Sizin önünüze taslak geldiğinde lütfen istişare edelim. Biz marjinal bir grup olarak adlandırılıyoruz. Siz bir partinin genel başkanısınız, ayrıca milletvekilisiniz. Marjinal grubun yanına geldiyseniz, o zaman siz de marjinalsiniz efendim. Bir gündür buraya hiç devlet yetkilisi gelmemişti. Bugün iki tane tümgeneralimiz, bir tane albayımız geldi. Onların da söyledikleri tek şey, 'Milli Savunma Bakanlığı sizin arkanızdadır. Sizi sürekli destekler. Biz sizin için ne yapsak azdır.' dedi. Ondan başka da tek kelime konuşmadı. Yirminci günün sonunda geldiler. Bizi burada hatırladılar. Bu hak kalmadan bu meydandan çıkmayacağız."

BABACAN: BUGÜNE KADAR YOĞUN DESTEK VERDİK, BUNDAN SONRA DA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Babacan da yaptığı konuşmada, er gazi ve er şehit ailelerin yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehitler arasında rütbe farkı düşünülemez, gözetilemez. Gazilerimiz arasında herhangi bir statü farkı düşünülemez, uygulanamaz. Bu, her şeyden önce insan olmanın ve bu ülkenin vatandaşı olmanın gereğidir. Bu haklı talebinizi, haklı taleplerinizi biz inşallah Meclis çatısı altında savunmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, siz burada bu eyleme başladığınız tarihten itibaren milletvekillerimizin çabalarına, çalışmalarına, yaptıkları açıklamalara, kürsü konuşmalarına ya da komisyonlarda yaptıkları müdahalelere bakarsanız, aslında fiilen bugüne kadar yoğun destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor ki Meclis çalışmalarına iki hafta daha devam edecek. Bu iki hafta içerisinde kritik düzenlemeler, önemli yasal düzenlemeler, teklifler Meclis'e gelecek. Ancak sizin bu sorunlarınızın çözümü ve adaletin gereğiyle alakalı yapılacak çalışmalarda, gelecek tekliflerde biz sonuna kadar destek vereceğiz. Bunu buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Teklifin nasıl geleceği, nasıl bir teklif şeklinde olacağı henüz iktidar tarafında belli değil. Bunu yakından takip edeceğiz. Ama şunu özellikle ifade etmek isterim ki gazilerimizin hakları, şehit ailelerimizin hakları, şu andaki uygulamanın tavanı neyse, madem rütbelerini en yükseğe diyoruz, daha üstü yok diyoruz, tavan neyse o tavandan bu hakların mutlaka karşılanması lazım.

"BU MESELE ASLINDA ADALETİ YERİNE GETİRME, HAKKI TESLİM ETME MESELESİDİR"

Bu meselenin, eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, bunu külahımıza anlatsınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi büyüktür. Böyle üç bin kişi, beş bin kişilik mağduriyetleri çözecek güce bu ülke sahiptir. Evet, ekonomide zorluklar var, farkındayız. Ama ne olursa olsun, eğer bu yıl bütçeden bu devlet 2 trilyon 740 milyar para bulup sadece faizi ödeyebiliyorsa, 2 trilyon 740 milyar yani yaklaşık 60 milyar dolar ediyor. Bu 60 milyar doları devlet bulup sadece faizi ödeyebiliyorsa, sizlerin taleplerinin bütçeye yeri olur mu, olmaz mı? Bunlar laf edilmez yani. Laf eden de külahımı anlatsın, bu işi bilen birisi olarak. Bu mesele aslında adaleti yerine getirme, hakkı teslim etme meselesidir bize göre. Para meselesi, bütçe meselesi değildir. İktidar tarafından teklif gelmezse teklifi biz getireceğiz. Milletvekillerimiz burada, dördü burada. Yeni Yol Grubu'nda bugün için bizim 20 milletvekilimiz var ve milletvekillerimizin imzasıyla teklif Meclis'e sunulacak. Bu, öyle araştırma teklifi falan da olmayacak. Şimdi işi araştırma komisyonuna havale etmek demek, aylarca beklemek demek. Bu işin artık daha fazla bekletilmeye tahammülü yok. Eğer iktidar tarafından bir şey gelmezse de biz inşallah o teklifi getiririz, sunarız. ve verdiğimiz teklifin de arkasında oluruz."

Konuşmaların ardından bir gazi, kendi kaleme aldığı şiiri okudu: "Siyasilerin gözü kör olmuş. Düşman ağlarını içimize örmüş. Hangi eylem 20 gün sürmüş?" ifadelerini kullandı. Gazi, "Evet, 20 gündür buradayız ama ya ölene kadar ya da olana kadar burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Er şehit aileleri ve er gaziler, Güvenpark'taki eylemlerini sürdürüyor. Gazilerin dün yaptığı "Battaniyeni al, Güvenpark'a gel" çağrısının ardından çok sayıda vatandaş, destek vermek amacıyla battaniyeleriyle alana gelmeye başladı.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Güvenpark, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan oturma eylemindeki şehit aileleri ve gazilere destek: Eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, külahımıza anlatsınlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'dan oturma eylemindeki şehit aileleri ve gazilere destek: Eğer bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, külahımıza anlatsınlar - Son Dakika
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