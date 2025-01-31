Babacan'dan Teğmen İhraçlarına Tepki

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(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Evet, disiplin askerliğin olmazsa olmaz şartıdır. Ancak, beş genç teğmenin resmi tören bittikten sonra yaptıkları ayrı bir yemin nedeniyle ihraç edilmeleri orantısız bir cezadır." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Evet, disiplin askerliğin olmazsa olmaz şartıdır. Ancak, beş genç teğmenin resmi tören bittikten sonra yaptıkları ayrı bir yemin nedeniyle ihraç edilmeleri orantısız bir cezadır. Gurur duyulacak bir başarı, adaletsiz bir cezayla yok edilmiştir. İktidarın her adli ve idari soruşturma sürecini bir istismar, siyasi kutuplaştırma veya gözdağı aracı olarak kullanma alışkanlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."