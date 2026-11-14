Babacan Süleymaniye\'de konuştu, İran\'a açılan savaşa karşı olduklarını söyledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İran'a yönelik savaşa tepki göstererek, "Bu savaş uluslararası hukuka aykırı bir şekilde açılmış bir savaştır" dedi.

Erbil'de bölge yönetimi ve KDP temsilcileriyle görüştükten sonra Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin daveti üzerine Süleymaniye'ye geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Süleymaniye'de "Farklı Bakış Açıları, Tek Misyon" temasıyla düzenlenen Slemani Stratejik Forumu'na konuşmacı olarak katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Ali Babacan, bölgenin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, "Hemen yanı başımızda İran'a dönük açılmış bir savaş var. Hem Kürdistan bölgesinin hem Irak'ın hem de Türkiye'nin komşusu İran, İsrail ve Amerika'nın açtığı büyük bir savaşın, büyük bir saldırının muhatabı. Bu bizi gerçekten çok kaygılandırıyor. Bu savaş olmaması gereken bir savaş. Açılmaması gereken bir savaş" diye konuştu.

"KENDİ SORUNLARIMIZI KENDİMİZ ÇÖZECEĞİZ"

Savaşa karşı olduklarını, bu savaşın, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde açıldığını ifade eden Babacan, şunları söyledi:

"Türkler, Kürtler, Araplar, İranlılar beraberce yan yana duracağız ve kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Başkalarından gelip bizim sorunlarımızı çözmelerini beklemeyeceğiz. Bunu kendimiz yapacak güçteyiz. Dışarıdan gelenler bir gün gider. Geldiklerinde de zaten kendi çıkarları peşinde koşan insanlardır. Sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Kendi dinamiklerimizle çözeceğiz. Kürtler, Araplar, Türkler, İranlılar beraberce yan yana duracağız ve kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Başkalarından gelip bizim sorunlarımızı çözmemizi beklemeyeceğiz. Çünkü bunu yapacak güçteyiz. Yeter ki birbirimizle konuşalım. Yeter ki diplomasiyle, siyasi diyalogla ve uzlaşıyla sorun çözmeye niyetlenen taraflar olsun. Tam da bu çerçevede Türkiye'de 2 yıl önce başlayan barış süreci, yani çatışma çözümü süreci, bizim de bir siyasi parti olarak ilk günden destek verdiğimiz bir süreç. Ve süreç bugüne kadar iyi ilerledi, tren yürüyor ama biraz yavaş yürüyor. Bu fırsat penceresi varken sürecin biraz daha hızlanmasının biz faydalı olacağına inanıyoruz. Ve bu sorunun çözülmesi tüm bölgede bir ilham kaynağı olacak. Dönüştürücü bir etki de yaratacak."

"BARIŞ VE İSTİKRAR OLACAK Kİ, İNSANLAR DAHA MUTLU OLSUN"

Ali Babacan, bölgenin barışı ve istikrarını çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Barış olacak, istikrar olacak ki bölgemizde her ülke kendi içerisinde daha fazla yatırım alabilsin ve ülkeler arası ticaret artsın" dedi.

Topyekun refahın artmasının, insanların daha mutlu ve daha zengin olmasının barış ve istikrarla mümkün olacağını söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

Hem ülkeler kendi içerisinde bu istikrarı, güvenliği sağlamak zorunda hem de ülkeler arasındaki sorunların barışçıl yöntemlerle, diplomasiyle ve siyasi diyalogla çözülmesi gerekir. Bizim çabamız bu yönde ve dün hem Erbil'de, bugün Süleymaniye'de yaptığım görüşmelerde de bu barış ve istikrar iradesinin Kürdistan bölgesinde sağlam bir şekilde olduğunu memnuniyetle gözlemledim.

"KARDEŞLİK İÇ İÇEDİR"

Tabii siz dersiniz ki Kürdistan bölgesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi iç meselesi. Ama biz kardeşlerimizin aralarındaki sorunları en kısa zamanda çözmesini arzu ederiz. Savaştan sonra Irak'ta yeni bir Anayasa var. Yeni bir yönetim sistemi oluştu Irak'ta, Kürdistan Bölgesel Yönetimi oluştu. Bu yeni yapılan yeni sistemin başarılı olması temennimiz. Kardeşler arasında bazen anlaşmazlık olur, uzlaşmazlık olur ama kardeşler hep kardeştir, kardeşlik iç içedir. Mevcut sorunun çözülmesi için de eminim destek olanlar, yardımcı olanlar da olacaktır.

Süleymaniye'nin merkezindeki canlılığı, alışverişi görmek beni mutlu etti. O sarayın üst katındaki balkondan şöyle bir meydana baktığımda dedim ki bölgemizde barış olsa, huzur olsa buralar kim bilir ne kadar daha ilerler, ne kadar daha kalkınır, insanlar kim bilir ne kadar daha zengin olur, mutlu olur diye düşündüm. Bu cennet topraklar Allah'ın bize emaneti, armağanı. Ve hep beraber dayanışma içerisinde bölgenin insanları olarak omuz omuza daha güzel bir sonuca ulaşmak için çalışalım inşallah."