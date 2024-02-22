Babaeski'de 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Babaeski'de 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Babaeski\'de 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Babaeski ilçesinde yapılan bir operasyonda, Taşköprü mevkiinde durdurulan bir otomobilde 39 litre gümrük kaçağı içki bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan bir kulübe de imha edildi.

22.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski ilçesinde bir otomobilde 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşköprü mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak avcı kulübesi imha edildi

Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan kulübe imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Akarca köyünde avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı avcı kulübesi buldu.

Jandarma ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ele geçirilen avcı kulübesi sökülerek imha edildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babaeski'de 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:16:33. #1.11#
SON DAKİKA: Babaeski'de 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement