Depremde yıkılan iş yerini kızları devraldı: Çilingirlik mesleğine sahip çıktılar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Kahramanmaraş'taki Hakan Yaprak'a ait iş yeri yıkılınca babalarının 30 yıllık mesleğine sahip çıkmak için kolları sıvayan Yaprak kardeşler, konteyner dükkanda çilingir hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Miyase Nur Yaprak (27) ile kardeşi güzellik uzmanı Büşra Yaprak (19), çilingir olan babaları Hakan Yaprak'a (50) ait Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki dükkanında çıraklık yapıp, babalarına yardımcı olmaya başladı.

Baba Yaprak, 2020 yılında büyük kızı Miyase Nur'un talebi üzerine emekli olup iş yerini kızlarına devretti ve zaman zaman onlara yardımcı olarak emekliye ayrıldı.

Genç kızların çalıştırdığı dükkan, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkıldı.

Bir süre dükkanları olmadan sadece çilingir hizmeti vererek geçimlerini sağlayan kızlar, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan konteyner çarşıda yeniden işletmelerine kavuştu. Kilitli kalan araba ve evlerin kapılarını açan kardeşler, bozuk kilitleri tamir ediyor, yedek anahtar çoğaltıyor.

Zaman zaman babasının tecrübelerinden yararlanan kardeşlerden Miyase Nur Yaprak, AA muhabirine, genelde erkek mesleği olarak görülen anahtarcı ve çilingirlik mesleğini babasından devraldıklarını ifade ederek, yaptığı işten mutlu olduğunu söyledi.

Mesleğe, ortaokul döneminde babasının takım sandığını taşıyarak başladığını belirten Miyase Nur Yaprak, şöyle konuştu:

"Üniversite 3. sınıfa geldiğimde babam her zaman bizden bir işle uğraşmamızı, ticaret yapmamızı, kendi işimizi kurmamızı istemeye başladı. Kardeşim ve bani her ne olursa olsun destekleyeceğini söyledi. Babama 'Hazırda bir meslek var baba. Sen bir emekli ol. Ben senin işi devralırım.' dedim. O sırada dükkan üzerine babamla planlar yaparken tüm dünyayı etkisine alan pandemi olayı başladı. Biraz zaman sonra güzel bir işyeri açtık ve 3 yıla yakın faaliyetimize devam ettik. Her şey çok güzel yolunda gidiyor derken asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremi yaşadık. 6 Şubat 2023'teki depremde işyerimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Bu süreçte de 1 yıla yakın bir süre sadece çilingir hizmetiyle geçim sağlamaya devam ettik. Ardından konteyner iş yeri imkanımız oluştu ve yeniden düzenimizi kurduk."

Müşteriler şaşırıyor

Şu ana kadar çilingir olarak aldığı hiçbir işte başarısız olmadığını ve gittiği her kapıyı açtığını anlatan Yaprak, şöyle devam etti:

"Bazı müşterilerimiz yedek anahtar yaptırmak için dükkanımıza geliyor ve ustayı soruyorlar. Ustanın ben olduğumu söylediğimde önce biraz şaşırıyor ve anahtarın çalışıp çalışmayacağını soruyor. Bazen ise evlere çilingirlik hizmeti için gidiyorum ve kapıda kalan müşteri elimdeki çantayla görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Olumlu tepkiler daha fazla almakla birlikte arada sırada olumsuz tepkilerle de karşılaşıyoruz. Ben mesleğin erkeği veya kadını olduğunu düşünmüyorum. Yapılan işin yürekle alakalı olduğuna inanıyorum. Ne olursa olsun herkes her işi yapabilir. Genelde çilingirlik, anahtarcılık erkek mesleği olarak görüldüğü için bazen müşterilerimiz önyargılı olabiliyor ama işi yaptıktan sonra da bu önyargı ortadan kalkıyor."

Miyase Nur Yaprak, yıkılan dükkanlarından daha iyi ve kapsamlı bir anahtarcı dükkanı açmayı istediğini de kaydetti.

Güzellik uzmanı depremden sonra işe başladı

Büşra Yaprak asıl mesleğinin güzellik uzmanlığı olduğunu, depremin ardından ablasını örnek alarak ailesine destek olmak için baba mesleğine başladığını belirtti.

Dükkanda daha çok müşterilerle, muhasebe ve gelen aramalarla ilgilendiğini anlatan Büşra Yaprak, şunları kaydetti:

"Büyük bir deprem yaşadık ve yakın akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Kayıplarımızın ardından büyük bir maneviyat oluştu. Kendi mesleğimi bir yana bırakarak babamın işine başladım. Çevrede önyargı olmasına rağmen ablamdan cesaret alarak aileme destek olmak istedim. Dükkanda daha çok çilingir servislerini oluşturuyorum. Ablam servise çıktığında yedek anahtarları yapıyorum. Ablama, aileme destek olmaya çalışıyorum."

"Kızlarımla gurur duyuyorum"

Baba Hakan Yaprak ise çilingirlik mesleğinde 30 yılı geride bıraktığını, depremin ardından işletmeyi tamamen kızlarına devrettiğini söyledi.

Mesleği kendi kendine öğrendiğini belirten Yaprak, şunları kaydetti:

"Anahtarla ilgili mekanik, elektronik her türlü işi yapabiliyorum. Artık yaşımız da ilerlediği için mesleğimizi çocuklarımıza aşılamaya başladım. Kızlarım yaklaşık 6-7 yıldır benimle beraberler ve bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışıyorlar. Babalarından öğrendikleri mesleği zaman geçtikçe daha iyi bir konuma getireceklerine inanıyorum. Kızlarımın kendi işlerini yapmalarını istedim. İşyerimin devrini, resmi kaydını büyük kızım Miyase'nin üzerine yaptım. Kızlarımla gurur duyuyorum. Ben şu anda sadece bir gözlemci, misafir olarak dükkana geliyor, gidiyorum. İşleri de gayet güzel bir şekilde rayında götürüyorlar."