Babası Çiçekle Karşıladı, Kızı YKS'de Başarılı Oldu - Son Dakika
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Babası Çiçekle Karşıladı, Kızı YKS'de Başarılı Oldu

19.07.2025 17:44
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Muş'ta, baba Mehmet Emin Gülen, kızını YKS çıkışında çiçekle karşılayarak duygusal anlar yaşadı.

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250 puan alarak ailesini sevindirdi.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girmişti.

Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek vermiş, duygusal anlar yaşamıştı.

Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredekilerin görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaşması görenleri duygulandırmıştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüdeki öğrenci Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS'de 431.45250 puanla 10 bin 840'ıncı sırada yer aldı.

"Beklentimin üstünde bir puan aldım"

Aldığı puanla ailesini gururlandıran öğrenci Gülen, AA muhabirine, sınavda iyi puan almak için çok çalıştığını söyledi.

YKS'ye girdiği gün babasının kendisini çiçekle karşıladığını anımsatan Gülen, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir gündü. Daha da güzel olanı babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonucu açıklandı. Beklentimin üstünde bir puan aldım. İlk 10 bin kişinin arasına girdim. Yapay Zeka Destekli Yazılım Mühendisliği Bölümünü istiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'i tercih edeceğim. Ailemin beklentisini bu şekilde karşılamam beni çok gururlandırdı. Çok mutluyuz."

"Bugün çok gururluyum, neşeliyim"

Baba Gülen ise "Hayvancılık yapıyorum. Okumadım ama 5 çocuğumu okuttum. Bugün çok gururluyum, neşeliyim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben okumadım ama onların okuması için mücadele ettim. Sınav sonuçları açıklandı, kızım Türkiye'de 10 bin kişinin arasına girdi, sevinçliyim, mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Baba, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babası Çiçekle Karşıladı, Kızı YKS'de Başarılı Oldu - Son Dakika

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