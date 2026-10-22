Genç kız kardeşleriyle eşit payı kabul etmedi: "Baba, hepimiz diye bir şey yok!" - Son Dakika
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Genç kız kardeşleriyle eşit payı kabul etmedi: "Baba, hepimiz diye bir şey yok!"

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Çocukları arasında mal paylaşımı yapan bir baba, kendisine ayrılan payı yeterli bulmayan kızının itirazıyla karşılaştı. Kardeşleriyle eşit değerlendirilmeye karşı çıkan genç kız, "Ben çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver!" diyerek babasından daha fazla mal talep etti. Konuşma, miras paylaşımı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Çocukları arasında mal paylaşımı yapan bir baba, kızının beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Kendisine ayrılan payı yeterli bulmayan genç kız, daha fazla mal istediğini belirterek çalışmak istemediğini açıkça söyledi.

"BABA, HEPİMİZ DİYE BİR ŞEY YOK!"

Babasının çocukları arasında yaptığı mal paylaşımından memnun kalmayan genç kız, kardeşleriyle eşit şekilde değerlendirilmesine karşı çıktı.

Babasına itiraz eden genç kız, "Baba, hepimiz diye bir şey yok!" sözleriyle kendisine daha fazla pay ayrılmasını istedi.

"BEN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, BANA DAHA ÇOK VER!"

Genç kızın asıl dikkat çeken çıkışı ise çalışma hayatına ilişkin sözleri oldu. Babasından daha fazla mal talep eden genç kız, "Ben çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver!" ifadelerini kullandı.

Aile içindeki mal paylaşımı sırasında yaşanan bu konuşma, miras ve kardeşler arasındaki paylaşım konularını yeniden tartışmaya açtı.

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