BAE, ABD'nin Savunma Ortağı Oldu - Son Dakika
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BAE, ABD'nin Savunma Ortağı Oldu

Biden ve Al Nahyan, BAE'yi 'önemli savunma ortağı' olarak tanımladı, tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

24.09.2024 03:18
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ABD Başkanı Joe Biden ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin ardından BAE, ABD'nin "önemli savunma ortağı" statüsüne alındı.

Beyaz Saray, Biden ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkileri "dinamik stratejik ortaklık" olarak tanımladı.

İlk kez bir BAE devlet başkanının bu sıfatla Washington'da ABD başkanı tarafından ağırlandığını belirten Beyaz Saray, bu yönüyle söz konusu görüşmeyi "tarihi" şeklinde niteledi.

Başta ikili ticaret, teknoloji, yapay zeka ve uzay sanayi alanındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda iki ismin mutabık kaldığı vurgulanan açıklamaya göre, Biden ile Al Nahyan, ABD-BAE ilişkilerini yeni aşamaya taşıyacak bir adım attı.

Buna göre ABD, BAE'yi savunma alanında ayrıcalıklı bir konum olan "önemli savunma ortağı" statüsüne aldı; BAE bu alanda Hindistan'ın ardından bu statüde tanımlanan ikinci ülke oldu.

Söz konusu statü, iki ülke arasında daha güçlü ve yakın askeri işbirliği ile birçok askeri teknolojinin daha fazla paylaşılmasını öngörürken, BAE'nin Amerikan savunma sanayisinden daha fazla faydalanmasını da içeriyor.

Görüşmede iki lider, ülkeleri arasında savunma ve teknoloji, kritik altyapıların güçlendirilmesi ve tedarik zincirinin dayanıklılığı, temiz enerji alanındaki yatırımlar, uzay teknolojileri alanındaki çalışmalar ve bölgesel güvenlikle ilgili dinamikler konularında ilgili başlıkları masaya yatırdı ve işbirliği alanlarının altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağrı

Öte yandan görüşmede Gazze'deki son durumu da ele alan Biden ile Al Nahyan, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ortak şekilde dile getirdi.

Gazze'deki insani krizin son bulması için diplomatik ve barışçıl çözüm bulunması gerektiğine işaret eden liderler, iki devletli çözümden başka bir seçeneğin kalıcı barışa hizmet etmeyeceğinin altını çizdi.

Biden ile Al Nahyan ayrıca Sudan'daki çatışmaları da ele aldı ve bu ülkedeki soruna askeri yaklaşımın çözüm getirmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, ABD'nin Savunma Ortağı Oldu - Son Dakika

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