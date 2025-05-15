BAE, ABD'ye 1,4 Trilyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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BAE, ABD'ye 1,4 Trilyon Dolar Yatırım Yapacak

BAE, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

15.05.2025 22:36
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- BAE, ABD'ye 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacak

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, BAE'nin ABD'ye 10 yıl içinde toplam 1,4 trilyon dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, yaptıkları görüşmenin ardından başkanlık sarayında açıklamalarda bulundu. Al Nahyan, ABD ile ilişkileri derinleştirmek istediğini ifade ederek, ülkesinin ABD ile enerji, yapay zeka ve sanayi dahil olmak üzere bir dizi sektörde işbirliği içinde olduğunu belirtti. Al Nahyan, BAE'nin yatırım organları aracılığıyla bu sektörlerde önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 1,4 trilyon dolar değerinde ABD'ye yatırım yapacağını belirtti. Al Nahyan, BAE'nin bölgesel ve küresel olarak barış ve istikrarı sağlamak için ABD ile birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Trump ise, Al Nahyan'ı Beyaz Saray'a davet ederek, "Bana Oval Ofis'i düzenlemek için bir ay verin. Sizi Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Al Nahyan'ı öven Trump, "Sen harika bir savaşçısın, çok güçlü, zeki ve vizyoner bir lidersin. İnsanlar sana büyük saygı duyuyor" dedi.

BAE'nin önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'de yapay zeka, yarı iletken, üretim ve enerji gibi stratejik sektörlerde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapma planına değinen Trump, BAE'nin ABD'deki mevcut yatırımlarının halihazırda 1 trilyon doları bulduğunu belirterek, "Bu, şimdiye kadarki en büyük yatırım olacak. Bunu gerçekten takdir ediyoruz ve size muhteşem bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Savunma sanayii ve silahlı kuvvetler konusuna da değinen Trump, "Uzay Kuvvetleri'ni ben kurdum. Bu benim bebeğimdi. 78 yıldır böyle bir gelişme olmamıştı" dedi.

"Neredeyse hiç enflasyon yok, işsizlik düştü ve yatırımlar artıyor"

İlk başkanlık döneminde elde ettiği ekonomik başarılara dikkat çeken Trump, "İlk dönemimizde tarihin en başarılı ekonomisini kurduk. Şimdi yeniden o başarıyı yakaladık. Neredeyse hiç enflasyon yok, işsizlik düştü ve yatırımlar artıyor" dedi.

Trump, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin ABD'de yeniden büyük fabrikalar kurduğunu ve bunun iş gücü ile birlikte ekonomik canlılığı artırdığını belirtti.

"Diğer başkanlar 1 trilyon dolarlık işi yıllar içinde yaparken, biz bunu iki ayda yaptık"

Trump, göreve yeniden başladıktan sonraki ilk üç ayda 10 trilyon dolarlık yatırım beklentisinin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Diğer başkanlar 1 trilyon dolarlık işi yıllar içinde yaparken, biz bunu iki ayda yaptık" ifadelerini kullandı.

Trump, Al Nahyan'a hitaben, "Sizinle Beyaz Saray'da birlikte kutlama yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Biz sizin dostunuz ve ortağınız olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel BAE, ABD'ye 1,4 Trilyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

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