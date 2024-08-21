BAE, Afganistan'ın yeni büyükelçisini kabul etti

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şu ana kadar resmen tanımadığı Afganistan geçici hükümetinin Abu Dabi Büyükelçisi olarak atadığı Badruddin Hakkani'nin güven mektubunu kabul etti.

BAE Dışişleri Bakanlığı, göreve yeni başlayan büyükelçilerle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, BAE Dışişleri Bakanlığı Protokol İşleri Müsteşar Yardımcısı Saif Abdulla Alshamisi, Afganistan yönetiminin Abu Dabi Büyükelçisi olarak atadığı Badruddin Hakkani'nin güven mektubunu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan için mevcut yönetimin kullandığı "Afganistan İslam Emirliği" ifadesi yerine Hakkani için "Afganistan Cumhuriyeti'nin BAE Büyükelçisi" ifadesi kullanıldı.

Hakkani, Afganistan'ın Abu Dabi Büyükelçiliğinde Maslahatgüzar olarak görev yapıyordu.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan açıklamada ise söz konusu atama ile iki ülke ilişkilerinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Ziyaretlerle ilişkileri geliştirme mesajı verilmişti

Geçen hafta Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, haziran ayında da İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ilk ülke dışı ziyaretlerini BAE'ye gerçekleştirmiş, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüşlerdi. Taraflar, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik mesajlar vermişti.

Bölge ülkeleri, Afganistan yönetiminin atadığı diplomatları şu ana kadar maslahatgüzar ve daha altındaki seviyelerde kabul etti.

Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şing, 13 Eylül 2023'te güven mektubunu Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a sunarak, geçici hükümetin resmi kabulüyle göreve başlayan ilk büyükelçi olmuştu. Bunun hemen ardından Afganistan yönetiminin büyükelçi olarak atadığı Bilal Kerimi de Pekin'de resmen görevine başlamıştı.

Afganistan yönetimi, geçen hafta Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un Kabil ziyareti nedeniyle yaptığı açıklamada, Aripov'un görüşmelerde Afganistan'ın yeni büyükelçisini kabul etmeye istekli olduklarını söylediğini bildirmişti.