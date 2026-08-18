BAE'den İran'a Kınama: IKBY'ye Saldırı - Son Dakika
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BAE'den İran'a Kınama: IKBY'ye Saldırı

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BAE, İran'ın IKBY'ye yönelik İHA'larla düzenlediği saldırıyı kınadı ve Irak ile dayanışma vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün ikametgahını iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef alan saldırısını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "BAE, Erbil'de IKBY Başbakanı Sayın Mesrur Barzani'nin özel ofisini ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün ikametgahını iki İHA'yla hedef alan İran'ın mütecaviz saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Irak ile IKBY'nin egemenliğinin açık bir ihlali, güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

BAE'nin Irak ve IKBY hükümetleriyle tam bir dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, BAE'nin bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm adımlara destek verdiği ifade edildi.

Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de yaptığı açıklamada, bunun bölgenin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den İran'a Kınama: IKBY'ye Saldırı - Son Dakika

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