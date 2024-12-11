BAE'den İsrail'in Golan Tepeleri Kınaması - Son Dakika
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BAE'den İsrail'in Golan Tepeleri Kınaması

BAE, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hamlesini ve uluslararası hukuku ihlalini kınadı.

11.12.2024 09:54
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ABU DABİ, 11 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ve yakınlardaki diğer önemli mevzileri ele geçirmesini güçlü şekilde kınadı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın BAE Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına yer veren salı günkü haberinde, İsrail'in bu hamlesinin başta 1974 yılında İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması olmak üzere uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Haberde BAE'nin, bölgedeki gerilimleri tırmandıran ve barış ve istikrarı sağlama çabalarını engelleyen bu tür uygulamaları kesin şekilde reddettiği ve BAE'nin Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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