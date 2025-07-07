BAE, Husilerin Saldırdığı Gemiyi Kurtardı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de saldırısına maruz kalan "Magic Seas" adlı geminin mürettebatını kurtardıklarını bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Magic Seas" isimli geminin Kızıldeniz'de maruz kaldığı saldırı sonucu zarar gördüğü belirtildi.

Mürettebatın saldırıya uğrayan gemiyi terk etmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, Abu Dabi Limanları Grubu'na ait "Safeen Prism" isimli geminin "Magic Seas" gemisinden gelen yardım çağrısı üzerine anında bölgeye hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Magic Seas gemisinde bulunan 22 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen açıklarında "Magic Seas" gemisini 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle vurduklarını belirtmişti.

Mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verdiklerini aktaran Seri, "Saldırı, gemiye birçok uyarı ve çağrı yapıldıktan sonra gerçekleşti. Gemi mürettebatı ise söz konusu uyarıların hepsini reddetmişti." demişti.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını ifade eden Seri, Kızıldeniz'de hedef aldıkları geminin battığını paylaşmıştı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) dün yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenliyor.