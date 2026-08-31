BAE, İran'ın İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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BAE, İran'ın İHA Saldırılarını Kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın İHA ile düzenlediği saldırıyı kınayarak uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın ülkeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından ülke kara suları üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırının, BAE'nin egemenliği, güvenliği ve istikrarının açık bir ihlali olduğu ve vatandaşlar ile ülkede ikamet edenlerin güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada saldırılar ve bunların sonuçlarından İran'ın tamamen sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'yla çeliştiği kaydedildi.

BAE'nin güvenliğini ve egemenliğini koruma konusunda hiçbir koşulda taviz vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Abu Dabi yönetiminin uluslararası hukuk çerçevesinde bu saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu bildirildi.

Saldırının hukuki ve insani açıdan kınandığı ve kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, tüm saldırıların ve düşmanca eylemlerin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

ABD ordusu, gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İran'ın İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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