BAE: İran'ın Politikaları İstikrarı Tehdit Ediyor

02.06.2026 10:44
BAE'nin Diplomasi Danışmanı Gargaş, İran'ın bölgesel emellerinin istikrarı olumsuz etkilediğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın bölgesel politikalarının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliği olumsuz etkilediği eleştirisinde bulundu.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Basra Körfezi'nden Yemen'e, Lübnan'a ve Irak'a kadar hepimiz İran'ın abartılı bölgesel emellerinin bedelini ödüyoruz. Bölgedeki herhangi bir devletin rolü, güvenlik, istikrar ve ortak refah pahasına olamaz." ifadelerini kullanan Gargaş, bölgesel ilişkileri gözden geçirmenin gerekli ve kaçınılmaz olduğunu belirterek, bunun egemenliğe saygı, "iyi komşuluk ilişkileri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme" ilkeleri temelinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

