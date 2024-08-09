BAE, İsrail ve Hamas arasındaki müzakereleri destekliyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdiğini açıkladı.

BAE haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Çatışmanın tarafları Hamas ve İsrail'i 15 Ağustos'ta "istişarelerin yeniden başlatılması konusunda acilen olumlu cevap vermeye" çağıran açıklamada, "taraflardan hiçbirinin zaman kaybetmemesi" istenildi.

BAE açıklamada ayrıca, "Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'deki felaketi sona erdirmek amacıyla bir anlaşmaya varılması konusundaki arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ve tam destek verdiğini" bildirdi.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.