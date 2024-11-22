BAE ve ABD Dışişleri Bakanları Görüştü

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi, Lübnan ve Sudan'daki gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede; Gazze Şeridi, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

İkili ayrıca, iki ülke arasında ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi bölgesel konuları da görüştü.