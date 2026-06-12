BAE ve İran'dan Tarihi Görüşme - Son Dakika
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BAE ve İran'dan Tarihi Görüşme

BAE ve İran\'dan Tarihi Görüşme
12.06.2026 10:42
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BAE ve İran güvenlik yetkilileri, ABD'nin İran'a saldırılarından sonra ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdi.

WASHINGTON, 12 Haziran (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'dan üst düzey güvenlik yetkililerinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırı başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Bloomberg'in perşembe günü ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu görüşme, iki tarafın da geri adım atarak ikili ilişkilerde daha ılımlı bir yaklaşım benimsemeye giderek daha fazla önem verdiğine işaret ediyor.

Habere göre BAE, İran'ın saldırılarına maruz kalan, ancak gerilimi düşürmek için diplomasiye başvuran Katar ve Suudi Arabistan ile benzer bir yol izlemeye başladı.

İran'ın en çok BAE'yi hedef aldığı, BAE'nin ise birçok kez saldırılara karşılık vererek, Arap komşularına kıyasla İran'a karşı en sert tutumu benimseyen ülke olduğuna dikkat çekildi.

BAE'nin savaştan önce İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu da belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve İran'dan Tarihi Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatun Öztürk Hatun Öztürk:
    finally biraz barış haberini duymak hoş geldi ?? bütün gün savaş savaş haberleri izliyoruz artık biraz olsun olumlu şeyler konuşsalar keşke 0 0 Yanıtla
  • Özlem Hantas Özlem Hantas:
    yahu medya bunu çok büyütüyo normal diplomasi faaliyeti bunlar her gün yapılıyo birbirlerine hala ateş açıyolar 0 0 Yanıtla
  • Esin Centoglu Esin Centoglu:
    iyi bir adım atılmış gibi görünüyor ama bu tür görüşmelerin somut sonuç vermesi gerekir yoksa boş laftan öteye gitmez 0 0 Yanıtla
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