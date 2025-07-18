BAE ve Kuveyt'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika
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BAE ve Kuveyt'ten İsrail'e Tepki

18.07.2025 23:37
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BAE ve Kuveyt, İsrail'in El Halil'deki caminin statüsünü değiştirme girişimini kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünü değiştirme girişimini reddettiklerini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in, caminin tarihi ve hukuki statüsünün ihlali olan bu adımının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarını istikrarsızlaştırabilecek ve uluslararası barış çabalarını baltalayabilecek tüm tek taraflı ve kışkırtıcı uygulamaların durdurulması gerektiği ifade edildi.

Orta Doğu barış sürecinde ilerleme kaydedilmesi ve iki devletli çözümü baltalayabilecek tüm yasa dışı uygulamalara son verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, kutsal mekanları koruma çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da "uluslararası hukukun açık bir ihlali olan ve Müslümanları provoke eden bu adımın kınandığı" belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirecek bu tür uygulamaların kesin bir şekilde reddedildiği dile getirildi.

Uluslararası topluma da kapsamlı ve adil barışın tesisi için yürütülen uluslararası çabaları baltalayan böylesi uygulamalara engel olma çağrısı yapıldı.

Israel Hayom gazetesinin 15 Temmuz'daki haberinde, Tel Aviv yönetiminin, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri El Halil Belediyesinden alarak bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verdiği belirtilmişti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi art arda 12 gün ibadete ve ziyaretçilere kapattığı kaydedilmişti.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve Kuveyt'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika

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