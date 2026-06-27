BAE ve Lübnan Liderleri Görüştü - Son Dakika
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BAE ve Lübnan Liderleri Görüştü

27.06.2026 13:08
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BAE Başkanı Bin Zayid ile Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Lübnan'daki durumu ve özellikle de Lübnan- İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Lübnan'daki durumun ele alındığı görüşmede, ABD himayesinde Washington'da Beyrut ile Tel Aviv arasında imzalanan çerçeve anlaşması konuşuldu.

Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Avn ve Lübnan hükümetinin sergilediği duruşlara desteklerini teyit ederek, Lübnan'ın bu zorlu süreci aşıncaya kadar siyasi, ekonomik ve toplumsal konularda yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da BAE'nin destekleri için Bin Zayid'e teşekkür etti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından dün akşam Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

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