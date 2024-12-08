Baerbock'tan Suriye'de Esad'a Yargı Çağrısı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Beşşar Esed'in yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini ve Suriye halkının daha iyi bir geleceği hak ettiğini söyledi.

Baerbock sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu anda Suriye'de tam olarak ne olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Ancak açık olan bir şey var. Suriye'deki milyonlarca insan için Esad'ın sonu, Esad rejimi tarafından işlenen sonsuz zulümden sonra ilk büyük rahatlama anlamına geliyor. İç savaşta birkaç yüz bin Suriyeli öldürüldü, milyonlarcası kaçtı. Esad kendi halkını öldürdü, işkence etti ve onlara karşı zehirli gaz kullandı. Sonunda bundan sorumlu tutulmalıdır. Suriye halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor. Korkunç şeyler yaşadılar. Bütün bir nesil savaş, sıkıntı ve insani yoksunluk içinde, sürekli yerinden edilme tehdidi altında büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, Suriye'de Kürtler, Aleviler veya Hristiyanlar gibi etnik ve dini azınlıkların korunmasına, gruplar arasında denge oluşturacak kapsayıcı bir siyasi sürecin önemine işaret ederek, "Çatışmanın taraflarına tüm Suriyelilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun artık Suriye'nin savaş ve şiddet döngüsünden çıkmasına yardımcı olmaya çağrıldığını belirten Baerbock, "Bu amaçla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ortaklarımızın yanı sıra bölgesel aktörler ile Suriye'nin Türkiye ve Ürdün gibi komşularıyla yakın koordinasyon içerisindeyiz." bilgisini paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı, ülke içi ve dışındaki kilit aktörlerin Suriye halkının çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri durumunda yıllardır özlemi çekilen ve çok zor olan barışa giden yolun açılabileceğini, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının bunun için bir temel teşkil edeceğini kaydetti.