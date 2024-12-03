Baerbock: Ukrayna'nın Müzakere Hedeflerine Kendisi Karar Vermeli

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya ile savaşta Ukrayna'nın müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

Baerbock, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ve Avrupa'nın barış düzenine karşı yürüttüğü savaşa giderek başka ülkeleri de dahil ettiğini savunan Baerbock, Kuzey Kore askerlerinin ve Çin fabrikalarından çıkan insansız hava araçlarının bu savaşta kullanılması durumunda, bunun Asya bölgesini de savaşın içine çekeceği anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Baerbock, bunun, Avrupa'daki barışı daha da tehlikeye atacağını, bu yüzden de dün Pekin'e yaptığı ziyarette ana konularından biri olduğunu kaydetti.

"Ukrayna müzakere masasına hangi hedeflerle gideceğine kendisi karar verir. Bunun için (Ukrayna) güçlü bir konumda olmalıdır." diye konuşan Baerbock, bundan dolayı Ukrayna'yı desteklediklerini vurguladı.

Baerbock, ancak barış için Putin'in isteksiz olduğunu ileri sürerek, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in saldırganlığı durdurması ve bu masaya gelmesi gerekiyor." dedi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Baerbock, "Barışı ancak birlikte başarabiliriz." şeklinde konuştu.

Baerbock, Ukrayna ile Rusya arasında olası ateşkes durumunda bunu korumak için Almanya'nın asker gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine, Almanya olarak 1000 günden beri barış için çalıştıklarını, gelecekte de barışa hizmet edecek her şeyi tüm güçle destekleyeceklerini belirtti.

Barış üzerinde konuşulduğunda bunun "adil barış" olması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Bu sadece daha fazla silahlanmaya ve Ukrayna'ya veya diğer Avrupa ülkelerine başka saldırılara yol açacak çatışmanın dondurulması olmamalı." ifadesini kullandı.