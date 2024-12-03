Baerbock: Ukrayna'nın Müzakere Hedeflerine Kendisi Karar Vermeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baerbock: Ukrayna'nın Müzakere Hedeflerine Kendisi Karar Vermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın müzakere hedeflerine kendisinin karar vereceğini belirtti.

03.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya ile savaşta Ukrayna'nın müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

Baerbock, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ve Avrupa'nın barış düzenine karşı yürüttüğü savaşa giderek başka ülkeleri de dahil ettiğini savunan Baerbock, Kuzey Kore askerlerinin ve Çin fabrikalarından çıkan insansız hava araçlarının bu savaşta kullanılması durumunda, bunun Asya bölgesini de savaşın içine çekeceği anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Baerbock, bunun, Avrupa'daki barışı daha da tehlikeye atacağını, bu yüzden de dün Pekin'e yaptığı ziyarette ana konularından biri olduğunu kaydetti.

"Ukrayna müzakere masasına hangi hedeflerle gideceğine kendisi karar verir. Bunun için (Ukrayna) güçlü bir konumda olmalıdır." diye konuşan Baerbock, bundan dolayı Ukrayna'yı desteklediklerini vurguladı.

Baerbock, ancak barış için Putin'in isteksiz olduğunu ileri sürerek, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in saldırganlığı durdurması ve bu masaya gelmesi gerekiyor." dedi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Baerbock, "Barışı ancak birlikte başarabiliriz." şeklinde konuştu.

Baerbock, Ukrayna ile Rusya arasında olası ateşkes durumunda bunu korumak için Almanya'nın asker gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine, Almanya olarak 1000 günden beri barış için çalıştıklarını, gelecekte de barışa hizmet edecek her şeyi tüm güçle destekleyeceklerini belirtti.

Barış üzerinde konuşulduğunda bunun "adil barış" olması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Bu sadece daha fazla silahlanmaya ve Ukrayna'ya veya diğer Avrupa ülkelerine başka saldırılara yol açacak çatışmanın dondurulması olmamalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baerbock: Ukrayna'nın Müzakere Hedeflerine Kendisi Karar Vermeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 21:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Baerbock: Ukrayna'nın Müzakere Hedeflerine Kendisi Karar Vermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.