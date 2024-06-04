Bafra'da Modern Tır Parkı Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Bafra'da Modern Tır Parkı Projesi Tamamlanmak Üzere

Bafra\'da Modern Tır Parkı Projesi Tamamlanmak Üzere

Bafra Belediyesi tarafından hayata geçirilen Modern Tır Parkı projesi, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde 50 dönümlük alanda tamamlanmak üzere. Tır Parkı, 208 araç kapasiteli olacak ve araç bakım ve yıkama alanlarıyla hizmet verecek. Projeyle birlikte ilçe merkezindeki tırlar ve kamyonlar parka taşınacak, böylece trafik sorunları ortadan kalkacak. Tır Parkı bünyesinde yönetici odası, lokal ve mescit gibi alanlar da bulunacak.

04.06.2024 09:49
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Bafra Belediyesinin ilçede devam eden projelerinden biri olarak gösterilen Modern Tır Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde 50 dönümlük alanda hayata geçirilecek "Tır Parkı" ile yaşanılan trafik sorunlarının ortadan kalkması hedefleniyor.

Kısa süre içinde hizmet vermeye başlaması planlanan "Tır Parkı" 208 araç kapasiteli olacak ve bünyesinde araç bakım ve yıkama alanları yer alacak.

Kılıç, "Bafra'mıza nefes aldırıp kent estetiği ve görsel kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük ovalarından birine sahip ilçemize her gün çok sayıda tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tanker giriş çıkış yapıyor. Şehir merkezi dışında yer alacak tır parkı acil ihtiyaçlarımızdan bir tanesiydi. Tır parkını bitirdiğimiz zaman da bütün mahalle içlerindeki tırlara, kamyonlara müsaade etmeyeceğiz. İlçe merkezinde bulunan tüm tırların ve kamyonların parkımıza taşınmasını sağlayacağız. Tır parkımız bekçisi ve güvenlik kameraları ile tamamen güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

Tır Parkı bünyesinde 153 metrekare alanda yönetici odası, lokal ve mescidin yer aldığı bir idari bina da yer alacak.

Kaynak: AA

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