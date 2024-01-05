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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, U.B. isimli bir kişi gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Şüphelinin evinde yapılan aramada 423 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
05.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:09
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, U.B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 423 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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