Bafra Pidesi Dünyanın En İyi Ekmeği Seçildi

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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçilmesinin Türk mutfağının başarısı ve ilçeleri için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı Bafra ve Samsun pidesinin almasından büyük bir mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçilmesinin birçok açıdan önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, "Bafra pidesi, dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Bafra Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından 2009 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen pidemiz artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın damak tadında yer edecek." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Bafra pidesinin dünyanın en iyi yemek şehirleri arasına Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kayseri ve Adana'dan sonra Samsun'un da geleneksel mutfağı ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi kategorisine girmeyi başarmasında meşale olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Listede, ilk sırada Bafra pidesi, ikinci sırada Samsun pidesi yer alıyor. Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanlarından biri olan Taste Atlas'ın bu listesi, Türk yemeklerinin ne kadar değerli ve lezzetli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle Bafra ve Samsun pidesi, kendine has tatlarıyla artık dünya damak tadından önemli bir yer edinmiş durumda. Türk mutfağının bu başarısı, hem Bafra'mız için büyük bir gurur kaynağı oldu hem de Türkiye'nin gastronomi turizmine büyük katkı sağlayacaktır."