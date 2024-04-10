Bağcılar Belediyesi, çocuklara özel bayram sevinci yaşattı

Bağcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlediği programla çocuklara özel bayram sevinci yaşattı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, oyun alanları, pamuk şeker ve mısır standında doyasıya eğlendi. Hacivat Karagöz oyununu izleyen ve Grup Kıyam'ın şarkılarıyla eğlenen çocuklar, çeşitli gösterilerde de yer aldı.
Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, birçok ailenin çocuklarını getirdiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek "Çocuklarımızla, vatandaşlarımızla, çocuklara özel etkinliklerimizle burada buluşma imkanına sahip olduk. Bizim işin öznesinde çocuklar var. Eski ramazanı yaşatma duygusu söz konusu." dedi.
Konuşmasının ardından Özdemir, çocuklara araba ve oyuncak bebek gibi çeşitli hediyeler dağıttı.
Programa Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da katılım gösterdi.
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Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kent bayramlaşmasında vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bayramlaşmada çocuklar da büyük sevinç yaşadı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil su kanalına yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.
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