Bağcılar\'da 182 Hafız Kız İçin İcazet Merasimi Düzenlendi

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BAĞCILAR'DA hafızlık eğitimini tamamlayan 182 kız öğrenciler için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Düzenlenen törenle icazet belgelerini alan hafız kızlara taç takıldı. Programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise hafız kızları tebrik etti.

Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Sedide Akbulut, İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ÖZDEMİR: HER ZAMAN ONLARIN YANINDA OLDUK

"Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler" diyerek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Aşk ile sevdikleri kutsal kitabımız Kuran'ı Kerimi, harfi harfine öğrenen gurur kaynağımız ve kutlu vahyin kutlu taşıyıcıları olan 182 hafız kızımızı tebrik ediyorum. Örnek kimliğinizle İslam'ın yayılmasına vesile olan bireyler olabilmeyi yüce Allah hepinize nasip eylesin inşallah. Ayrıca, bu hafız olma sürecinde emek veren hocalarımız ile gecesiyle gündüzüyle çocuklarını destekleyen, yüklerini hafifletme adına onlarla bir nevi hazırlanan anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Biz de her zaman İslam'ın yaygınlaştırılması noktasındaki kurumların yanında olan, onlara yardımcı olan ve her daim elini taşın altına koyan belediyecilik anlayışı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

UÇGUN: MUTLAKA GÜNÜMÜZÜN BELLİ BİR SAATİNİ KUR'AN OKUMAYA AYIRALIM

Kuran-ı Kerim okumanın iki etkisi olduğunu belirten Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ise "Bunlardan biri okunduğu anda ortaya çıkıyor. Her birimiz huşu içinde dinledik. Etkisi bir müddet sürüyor. Asıl Kuran'ın ikinci etkisi hayat boyu devam edecek. İşte o etkiyi yaşayabilmek için ne okuduğumuzu bilmemiz lazım. İnanlardan ricam. Mutlaka günümüzün beli bir saatini Kur'an okumaya ayıralım" diye konuştu.

AKBULUT: ALLAH RESULÜ (S.A.V) EFENDİMİZİN SÜNNETİ OLARAK HAFIZ YETİŞTİRİYORUZ

Hafızlara destek veren herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Sedide Akbulut, "Kuran aşkı ve Kuran'a hizmet, yüce Rabbimizin ne mesaj verdiğini bilerek, ona uygun yaşayarak ama günümüz dünyasında teknik, bilim ve ahlakla yetişecek bir neslin gayesi bir davasıdır. ve kurana hizmet konusunda Diyanet İşleri Bakanlığımız kadim bir hizmet gereği hafızlık eğitimine oldukça ilgi gösteriyor. Allah resulü (S.A.V) efendimizin sünneti olarak hafız yetiştiriyoruz" dedi.

KAYHAN: ETRAFINIZA IŞIK SAÇACAKSINIZ

İlçe Müftüsü Ömer Kayhan ise şunları söyledi:

"Allah zihinlerinizi açık etsin. İnşallah hafız koruyan demektir. Siz de hafızlığınızı son nefesinize kadar koruyacak ve taşıyacaksınız. İslam'ın nurunu size bakanlar anlayacak ve siz etrafınıza ışık saçacaksınız."

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Konuşmaların ardından salona giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Kirazlı Kız Kur'an Kursu, Hz. Osman Kız Kur'an Kursu, Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu, İbrahim Ethem Kız Kur'an Kursu, Yeşilbağ Ulu Camii Kız Kur'an Kursu ve Seyit Çavuş Kur'an Kursunu başarıyla tamamlayan 182 kız hafıza sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Programın sonunda hafız kızlar taçlarını da taktı.