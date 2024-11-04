Bağcılar'da 7 Şüpheli Alıkoyma Operasyonunda Yakalandı

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İstanbul Bağcılar'da, bir kişiyi tehditle alıkoydukları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında, bir kişinin alıkonulduğuna ait anların yer aldığı videoya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, aralarında Fenerbahçe'de bir taraftar grubunun liderliğini yapan C.G'nin de bulunduğu 7 zanlının B.İ'yi alıkoydukları, tehdit ettikleri ve peruk taktırıp videosunu çektikleri tespit edildi.

"Yağma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarına da karıştığı belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım'da operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 72 fişek ile balistik yeleğin yanı sıra 100 bin lira, 2 bin 500 dolar ve 315 avro ele geçirildi.