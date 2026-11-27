BAĞCILAR'da motosikletli 2 şüphelinin, berber dükkanının önünde bekleyen 4 kişiye silahla ateş açması sonucu E.G. (16) ve F.K. (12) yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2190'ıncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, bir berber dükkanının önünde durarak ateş açtı. Saldırıda E.G. sol omzundan ve her iki bacağından, kaldırımda yürüyen F.K. ise boynundan yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde 4 boş kovan bulundu.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.