Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni Gerçekleştirildi

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Bağcılar'da, Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağcılar Millet Bahçesi açılışı ve kentsel dönüşüm kapsamında 4 noktada yıkımın gerçekleştiği tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, hizmet yarışının, bir elden bir ele heyecanını, motivasyonunu yükselterek devam ettiğini belirtti.

Kandemir, "Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Gazze olmak üzere, hakkın sesini, adaletin sesini, vicdanın sesini yükselttiğimiz bir dönemi yaşarken, bir yandan da hizmet yarışında bayrağı yükseklere taşıma gayreti içindeyiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in Türkiye için değer olduğunu dile getiren Kandemir, birlikte güzel hizmetler yapılmaya devam edileceğini söyledi.

Bir yandan dünyanın, insanlığın vicdanı olmaya devam ederken, bir yandan da Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için geceli gündüzlü mücadele edeceklerini belirten Kandemir, "Milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, bakanlarımızla, hiç kimsenin ne dediğine bakmadan kucaklaşacak, milletin değerlerini merkeze alarak mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen, gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millete ne yapsak, hangi hizmeti getirsek, geceli gündüzlü ne kadar mücadele etsek hakkını ödeyemeyiz. Bu toprakların bize yüklediği mananın, sorumluluğun farkında olarak gece gündüz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de sorunlar olduğunu ancak umutlu olduklarını ifade ederek, "Özellikle kentsel dönüşümde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize liderlik etmesi, İstanbul'u bilmesi, İstanbul'a 'sevdam' demesi, işimizi yüzde 51 kolaylaştırıyor." dedi.

Bakan Kurum ve ekibini deprem bölgesinde tanıdıklarını söyleyen Gül, "Murat Kurum bakanımız demek, çözüm demek, Murat Kurum bakanımız ve ekibi demek, güven demek. 'Bu işi yapacağız.' diyorlarsa şahidiz, yaptınız." ifadesini kullandı.

Vali Gül, Bağcılar'ın sorunlarının da belli bir takvim içinde çözüleceğine inandıklarını, belediye başkanının heyecanını, inancını gördüklerini, yerelde de bir eksikliğin olmadığını dile getirerek, eserin hayırlı olmasını diledi.

"İstanbul'umuz nitelikli yaşam alanlarına kavuşturuldu"

TOKİ Başkanı Levent Sungur da İstanbul'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve mimari zenginliği yarınlara taşımak için başlatılan imar ve inşa faaliyetleriyle sosyal konutlardan kentsel dönüşümlere, kamu binalarından millet bahçelerine kadar yüzlerce projeyi ve binlerce konutu İstanbul'a kazandırdıklarını söyledi.

Gerek nüfus yoğunluğu gerekse ihtiyaçlar göz önüne alınarak en çok millet bahçesi inşa edilen şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini belirten Sungur, " Pendik'ten Şile'ye, Sancaktepe'den Fatih'e, Eyüp'ten Beykoz'a, Zeytinburnu'ndan Bağcılar'a kadar TOKİ eliyle şimdiye kadar 17'si tamamlanmış, 5'inin yapımı devam eden, toplam büyüklüğü yaklaşık 6,6 milyon metrekare olan 22 millet bahçesi kazandırıldı ve İstanbul'umuz nitelikli yaşam alanlarına kavuşturuldu." dedi.

Bağcılar Millet Bahçesi'nin de bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli bir değer katacağını ifade eden Sungur, millet bahçesinin içinde oturma, dinlenme, yürüyüş, koşu, spor ve çocuk oyun alanları ile tematik bahçeler ve millet kıraathanesinin yer aldığını söyledi.

Sungur, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yüzde 50 daha ileri noktaya getirmiş olacağız"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de millet bahçesiyle Bağcılar'daki yeşil alan miktarını yüzde 20 artırma imkanına sahip olduklarını vurguladı.

Özdemir, "İnşallah inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarda mahalle bahçelerimiz ve millet bahçelerimizle görevimizin sonuna kadar Bağcılar'daki yeşil alan miktarımızı yüzde 30 daha artırarak devraldığımız noktadan yüzde 50 daha ileri noktaya getirmiş olacağız." dedi.

Bağcılar Belediyesinin her zaman örnek belediye olma iddiasını devam ettirdiğini belirten Özdemir, "Yıl sonu itibarıyla Bağcılar'ımızda neredeyse her mahalleye hitap eden 12 sosyal tesisimizi inşallah Bağcılarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.