Bağcılar\'da Çocuk Şöleni ve Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 3'üncü Çocuk Şöleni ve Maratonu'nda doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte düzenlenen koşularda dereceye giren çocuklara madalya verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 3'üncü Çocuk Şöleni ve Maratonu düzenlendi. Programa; Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı. Protokol üyeleri meydanda coşkuyla karşılandı, çocuklarla sohbet ederek etkinliğe eşlik etti.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLARA MADALYA VERİLDİ

5-13 yaş arasındaki çocukların üç ayrı kategoride yarıştığı 200 metrelik maratonda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarış sonunda dereceye giren çocuklara madalyaları, protokol tarafından takdim edildi. Etkinlik boyunca çocuklar sadece maratonla değil, aynı zamanda oyun gruplarında arkadaşlarıyla vakit geçirerek doyasıya eğlendi. Davetliler, jonglör gösterisi, halk oyunları ve konserle unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Güzel bir programda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Özellikle böylesine programların organize edilmesinde, ülkemizde sporun kökleşmesini sağlamakta ve spor kültürünün Bağcılar'ımızda olduğu gibi ülkemizin tamamına yayılmasına vesile olduğu için sporcu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

SARIYER'DE DENİZ KENARINA GENÇLİK KAMPI MÜJDESİ

Bu tür programlara devam edeceklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise "Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü birçok yatırımın ilçemize gelmesinde öncülük etmiş ve destek vermiştir. Yakın zamanda ihalesini gerçekleştirdiğimiz 3 Gençlik Merkezi, 22 mahallemize 22 saha ve Sarıyer Kısırkaya'da yaklaşık 350 kişi kapasiteli, konaklamalı ve birçok spor faaliyetinin yapacağımız Gençlik Kampı'nın yerini bizlere armağan etti bakanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.