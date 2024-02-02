Bağcılar\'da 11 bin öğrenci tarafından hazırlanan kartpostallar Gazze\'ye gönderildi

Mehmet ALA/ AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 11 bin 270 ilköğretim öğrencisinin hazırladığı Gazze konulu kartpostallar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Ofisi'ne gönderilmek üzere Bağcılar PTT şubesine teslim edildi. Kartpostal hazırlayan çocukları tebrik eden Bakan Göktaş, "Gurur duyuyorum sizlerle. İyi ki varsınız. Gazzeli kardeşleriniz adına ben sizlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Bağcılar'da, 11 bin 270 ilköğretim öğrencisi Gazze konulu kartpostallar hazırladı. Kartpostallarda, Gazze için duygularını ifade eden çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Bağcılar Posta Dağıtım Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinliğin ardından binlerce kartpostal Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Ofisi'ne gönderilecek. Etkinliğe 17 çocuk katılırken çocukların ellerinde 'ateşkes şimdi' yazılı pankartlar yer aldı. Bakan Göktaş da kartpostal hazırlayan çocukları tebrik etti.
Gazze'deki çocuklar için yazdığı mektubu okuyan 6. Sınıf öğrencisi Mehlika Duman, "Öncelikle sizin maruz kaldığınız duruma çok üzüldüm. Elimden geldiğince İsrail'in malını almamaya dikkat ediyorum. Her gün yatmadan önce sizler için Allah'a dua ediyorum." dedi.
"ÇOCUKLAR TEK BAŞINA BÜYÜYEMEZ"
Etkinliğe katılan çocuklar, Gazze'de yaşananlar ile ilgili duygularını dile getirdi. 8 yaşındaki Erva Apardı, "Çocuklar ölmesin, çocuklar da yaşasın. Anneleri ve babaları da ölmesin. Çocuklar tek başına büyüyemez. Anneleri babaları da var. Onlar da ölmesin" dedi.
"ONLARIN DAHA İYİ BİR DÜNYADA YAŞAMA HAKKI VAR"
Yağmur Yılmaz, "Ben Filistinli çocuklara çok üzülüyorum. Onların ölmemesi, aç kalmaması, susuz kalmamalarını istiyorum. Onların daha iyi bir dünyada yaşama hakkı var. Onların mutluluğa hüzne her şeye hakkı var ama onlar şu an kötü durumdalar." şeklinde konuştu.
"ÇOK BÜYÜK BİR SOYKIRIM VAR VE MAALESEF DÜNYA SESSİZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Allah razı olsun. Sizlerle beraber on bin on bir bin kardeşimiz mektup yazdı Gazze'ye. Bu inisiyatif için her birinize teşekkür ediyorum. Sayenizde inşallah tüm dünyaya güzel bir mesaj verdiniz. Geleceğin vatandaşları olarak geleceğin liderleri olarak sizler bütün dünyaya öncelikle sizin yaşınızdakilere, Gazzeli kardeşlerinize umut oldunuz. İnşallah sizler empati duygusunu, barışın, huzurun, güvenliği sizler olacaksınız ileride. Sizler diğer kardeşlerinize örnek olacaksınız. ve sizler sayesinde bu güzel inisiyatif sayesinde ateşkes sesini sizin yaşınızdaki çocuklar tüm dünyaya duyuracak. İnşallah örnek olur. Her birinizi tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum sizlerle. İyi ki varsınız. Gazzeli kardeşleriniz adına ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz orada çok büyük bir katliam, çok büyük bir soykırım var ve maalesef dünya sessiz. ve ölenlerin yüzde yetmişi kadınlar ve çocuklar. Ama sizlerin bu sesi bizlere ümit var ediyor. Sizler geleceğin liderlerisiniz. ve bizleri gururlandırıyorsunuz. Allah razı olsun çocuklar. Sizleri seviyorum." dedi.
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