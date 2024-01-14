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Bağcılar'da İHH'nın çağrısıyla binlerce kişi şehitler ve Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Bağcılar'da İHH'nın çağrısıyla binlerce kişi şehitler ve Filistin için yürüdü

Bağcılar'da İHH'nın çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmada şehit olan 9 mehmetçik ve Filistin için yürüdü. Yürüyüş sırasında, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Katil İsrail, Filistin'den defol' şeklinde sloganlar atıldı.

Bağcılar\'da İHH\'nın çağrısıyla binlerce kişi şehitler ve Filistin için yürüdü
14.01.2024 - 21:41,
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BAĞCILAR'da İHH'nın çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmada şehit olan 9 mehmetçik ve Filistin için yürüdü. Üçyüzlü Metro Durağı'nda toplanan grup Bağcılar Meydanı'na  kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Katil İsrail, Filistin'den defol' şeklinde sloganlar atıldı.

İHH tarafından İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" eylemi, bu hafta Bağcılar'da düzenlendi. Üçyüzlü Metro Durağı'nda toplanan binlerce kişi Bağcılar Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Katil İsrail Filistin'den defol' şeklinde sloganlar atıldı. Bağcılar Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından konuşan Beşir Eryarsoy, "İşgalci İsrail'in 7 Ekimde başlattığı saldırılar sonrasında, emperyalistlerin ve siyonistlerin kirli yüzünü bir kere daha gördük. Dünya genelinde devlet yöneticilerinin önemli bir kısmının halkının duyarlılığını dikkate almadığını gördük. Gazze'de yaşanan işgal ve soykırım, ümmetin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini bir kere daha ortaya koydu" dedi.

"İSRAİL SOYKIRIM SUÇUYLA YARGILANIYOR"

Ahmet Çamurluoğlu ise, teröristlerin saldırısı sonucu Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diledi. Emperyalizmin tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurgulayan Çamurluoğlu, "İsrail, emperyalistlerden aldığı uluslararası desteği de kaybetmeye mahkum olacaktır" diye konuştu. Etkinlikte konuşan Abdulcabbar Argunhan ise, "Ey İslam dünyası, bu sessizlik nedir, Allah için ayağa kalkın ve zulme karşı elinizden geleni yapın" ifadelerini kullandı. Program, şehitlerimiz ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
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