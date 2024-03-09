Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını silahla gasbettikten sonra kaçan 2 şüpheli Şişli'de yakalandı.
Bağcılar'da, 5 Mart akşamı bir iş yerine 2 kişinin girmesi ve çalışanlardan silah zoruyla 10 bin lira alıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüyü inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Adresleri de belirlenen şüpheliler Hasan Ali D. ve Eyüp A, 6 Mart'ta Şişli'de saklandıkları evde yakalandı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi.
Hasan Ali D'nin 6 suç kaydı ve "silahla tehdit" suçundan aranması olduğu saptandı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını gasp eden şüpheliler Şişli'de yakalandı - Son Dakika
Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, hafif bir kahvaltı yapılması veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda ise çok hızlı ve yüksek miktarda besin tüketmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve kilo alımına zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan XPENG AEROHT şirketi tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, Guangzhou'da alçak irtifa test uçuşunu başarıyla tamamladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, uçan otomobilin çeşitli görüntüleri de paylaşıldı.
Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan bir grup, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı. Grup adına konuşan Sakarya Aile Derneği temsilcisi Habibe Muan, Gazze'de süren katliamın 5 aydır devam ettiğini ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Muan, insanlık suçlarına karşı duyarlılık çağrısı yaparak, tüm Sakarya halkını ve insanlığı Filistin ve Gazze'deki zulme karşı mazlum halkın yanında yer almaya davet etti.
Kayseri'de Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti. Ş.E'nin evinde yapılan aramada 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi ve ev sahibi gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışmada, U.D. isimli zanlıyı tespit etti. Yakalanan zanlının toplamda 31 suç kaydı olduğu belirlendi. U.D., tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen eski adliye binası, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı.
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesinin düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Alp, Odunpazarı'nın eksikliklerini belirterek, belediyenin çalışanlara sosyal tesisler ve rekreasyon alanları sağlamadığını ifade etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına kreş yapılacağını ve daha iyi çalışma koşulları sağlanacağını söyledi.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, pazar yerlerini hareketlendirdi. Esnaf, komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitlerine ilgi olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği resmi ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?