Bağcılar'da Kız Çocuğu Öldürüldü, Kardeşi Yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Kız Çocuğu Öldürüldü, Kardeşi Yaralandı

Bağcılar\'da Kız Çocuğu Öldürüldü, Kardeşi Yaralandı

Bağcılar'da 12 yaşındaki M.S. kaldırım taşıyla vurularak öldürüldü, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı.

15.01.2025 13:16
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Bağcılar'da, bir evde 12 yaşındaki kız çocuğunu kaldırım taşıyla vurarak öldürdüğü, 5 yaşındaki kardeşini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Zekeriya A'nın (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Olay

Bağcılar'da, 13 Ocak'ta, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir adrese ihbarı üzerine giden polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiğini, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.S'nin cenazesi de özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.

Yapılan araştırma sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Zekeriya A. (51) düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

Öte yandan şüphelinin olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıkmıştı.

Olay günü, maktulün annesi G.S'nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi'ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlenmişti.

Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla M.S'yi öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etmişti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Kız Çocuğu Öldürüldü, Kardeşi Yaralandı - Son Dakika

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