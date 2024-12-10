Bağcılar\'da "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2" etkinliği yapıldı

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Bağcılar Belediyesinin düzenlediği "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2" etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kuaförler, engelliler için yarıştı.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda "4. Engelsiz Dünya Dostu Festivali" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, 80 kuaför serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, programda, 70 yurt içinden, 10'da yurt dışından olmak üzere toplam 80 kuaförün geldiği, 60'a yakın engellinin de onlara yardımcı olduğu bir yarışmada bugün bir araya geldiklerini söyledi

Özdemir, engellilere yönelik örnek çalışmalar yürüten belediyelerinin AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldüğünü anımsattı.

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"1990 yıllarda Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon ve ufukta Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlatmış olduğu Türkiye'deki engellilerin hakları söz konusuydu. 2005'ten sonra önemli bir aşamaya geçildi. Hem istihdam alanında hem onların sosyal hayat içerisinde hem engelli bakım maaşlarının bir düzen boyutuna gelmesi gibi birçok boyutuyla da engelli hakları Türkiye'de önemli bir aşamaya ulaşmıştı. Bağcılar Belediyesi olarak 1990'lı yıllarda başlayan Başak Rehabilitasyon Merkezi'mizle engelli çalışmalarımız bugün içinde bulunduğumuz dev bir saray içerisinde büyük bir alanda 40 üzerinde atölyede, 2 bine yakın engelli bireyimizin eğitim aldığı bir boyuta ulaşmış durumda."

Türkiye'deki engelli bireylerin yaşamsal hakları ve statülerinin çok daha iyi noktalara gelebilmesi için AK Parti Hükümeti döneminde 2005'te önemli bir yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Özdemir, "Bugüne kadar da Bağcılar Belediyemizden 15 binin üzerinde engelli bireyimiz destek almış durumdadır. Özellikle yurt içerisini bırakın yurt dışındaki üniversitelerin dahi akademik çalışmalarına konu olan bir merkezdeyiz ve burada yapılan çalışmalar özellikle ülkemizin ilham kaynağı olan çalışmaları olmuştur." dedi.

Engelliler Sarayı'nın özellikle engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının ötesine geçmiş durumda olduğunu vurgulayan Özdemir, "Şu anda öncü bireyler yetiştiren Türkiye'mizin al bayrağını hem olimpiyatlarda hem Avrupa şampiyonalarında hem uluslararası birçok organizasyonda ve ulusal organizasyonlarda dalgalandıran sporcularımız var. 150-200 sporcumuzun sadece 15'i milli sporcu. Birçok alanda Türkiye'nin en üst liglerinde müsabaka yapan sporcularımız var. 200 sporcumuzun inşallah sayısını ilerleyen dönemde daha da arttırma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından verildi.

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz de Özdemir'e plaket takdim etti.