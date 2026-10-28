Bağdat Büyükelçisi İnan, 40 Türk iş insanıyla Musul'da kalkınmayı ele aldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, beraberindeki Türk iş insanlarıyla Irak'ın Musul kentini ziyaret etti.

Musul valilik binasındaki görüşmede Vali Abdulkadir ed-Dehil ile Türkiye-Irak ilişkileri, kentin yeniden kalkınması ve imar çalışmalarında Türkiye'nin katkısı görüşüldü.

Büyükelçi İnan, basına yaptığı açıklamada, Musul'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, sıcak karşılamadan dolayı Vali Dehil'e teşekkür etti.

Vali Dehil'in kentin yeniden imarı için ciddi çaba sarf ettiğini aktaran İnan, Türkiye ile Musul arasında tarihi, kültürel, beşeri ve sosyolojik bağlardan kaynaklanan sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı.

İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Musul kentinin yeniden ayağa kalkması için iş insanlarımız ve Türk devlet kurumlarımızla üzerimize düşeni yapıyoruz. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sunmaya çalışıyoruz."

Yaklaşık 40 iş insanı Musul'a geldi

İnan, 40 Türk iş insanıyla Musul'a geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin nasıl geliştirilebileceğini değerlendirmek üzere görüşmeler yapıldığını aktardı.

Anıl Bora İnan, bu tür ziyaretlerin ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

İnan, Musul'da büyük bir özveriyle çalışan Başkonsolos Serhad Varlı'ya da teşekkür etti.

Musul Valisi Dehil ise İnan'ı, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Varlı'yı ve çok sayıda Türk iş insanını ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Irak ile Türkiye arasında tarih boyunca köklü ilişkiler bulunduğunu hatırlatan Dehil, Türkiye'nin Musul'a yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında sağladığı büyük desteği unutmadıklarını dile getirdi.

Dehil, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Musul'da çok sayıda projenin hayata geçirildiğini??????? vurguladı.

Musul ile Türkiye arasında birçok alanda güçlü işbirliği bulunduğunu dile getiren Dehil, Musul ile Tokat'ın kardeş şehir olmasının buna güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Musul'da stratejik projeleri hayata geçiren büyük Türk şirketlerinin varlığına dikkati çeken Dehil, Türk şirketlerinin Musul için bir yatırım haritası oluşturmasının, ticaretin ve ekonominin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi'nin, Irak ve Türkiye ekonomisinin yanında Musul kentine de önemli katkılar sağlayacağını anlatan Dehil, Orta Doğu ve özellikle Irak için hayati öneme sahip projenin bir an önce hayata geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Dehil, Türk şirketlerinin Musul halkıyla güçlü bir uyum sağladığına dikkati çekerek, Musul'da halihazırda Türk şirketleri tarafından yaklaşık yedi hastanenin inşasının yürütüldüğünü bildirdi.

Ayrıca Büyükelçi İnan???????, Musul ziyareti kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanlığını ziyaret ederek, ITC Musul İl Başkanı Lokman Reşidiyeli ile Musul'daki Türkmenlerin durumunu ele aldı.