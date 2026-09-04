Bağdat'ta akaryakıt krizi sürüyor, vatandaşlar benzin bulmak için saatlerce istasyon dolaşıyor - Son Dakika
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Bağdat'ta akaryakıt krizi sürüyor, vatandaşlar benzin bulmak için saatlerce istasyon dolaşıyor

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ve taksiciler, benzin temin etmek için saatlerce dolaşmak zorunda kalırken, hükümete sorunun kalıcı çözümü için çağrıda bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar krizin bir an önce çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde hizmet verebilen benzin istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt bulmakta zorlanan vatandaşlar, benzin temin edebilmek amacıyla saatlerce birçok istasyonu dolaştıklarını belirtti.

AA muhabirine konuşan Iraklı Ebu Ahmed, akaryakıt krizinin aniden ortaya çıktığını belirterek, "Bir gecede birden akaryakıt krizi başladı. Ülkede herhangi bir savaş da yok. Nedenini bilmediğimiz sürpriz bir kriz birden ortaya çıktı." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"Evde dinlenmem gerekirken benzin arıyorum"

Belirli aralıklarla benzer sıkıntıların yaşandığını ifade eden Ebu Ahmed, sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Ebu Ahmed, yaşına rağmen benzin bulabilmek için saatlerce dolaşmak zorunda kaldığını söylerek "Bu yaşta benim gibi yaşlı birinin evde dinlenmesi gerekirken, benzin için istasyonları dolaşıyorun. Cuma namazına bile gidemedik." ifadelerini kullandı.

Taksi şoförü Ziyad Abdullah da akaryakıt bulabilmek için Bağdat'ın çeşitli bölgelerini dolaştığını ancak uzun süre benzin bulamadığını söyledi.

Benzin aramak için yaklaşık 2 saat boyunca dolaştığını aktaran Abdullah, "Bütün Bağdat'ı dolaştım ama benzin bulamadım. En sonunda geldiğim istasyonda uzun bir kuyruk oluşmuştu." dedi.

Akaryakıt istasyonlarında yaşanan yoğunluk, vatandaşların günlük yaşamlarını özellikle taksicilerin çalışma düzenini olumsuz etkiliyor.

Irak'ta bazı akaryakıt istasyonlarının hizmet vermemesi nedeniyle "benzin krizi" patlak vermişti. Bağdat'taki bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluşmuş ve bu durum kent trafiğini olumsuz etkilemişti.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim er-Rukabi ise akaryakıt istasyonlarının önünde yaşanan yoğunluğun üretim ile tüketim miktarları arasındaki farktan kaynaklandığını belirterek, benzin arzındaki açığın giderilmesi ve stratejik stokun güçlendirilmesi için tedbirler alındığını açıklamıştı.

Irak, yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış rezerviyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve ihracatçılarından biri sayılıyor.

Ancak ülkenin petrol üretimi, ABD-İran savaşı nedeniyle özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında, yüzde 60'lık gerilemeyle günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düştü.

Temmuz ve ağustos aylarında ise toparlanma başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta akaryakıt krizi sürüyor, vatandaşlar benzin bulmak için saatlerce istasyon dolaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta akaryakıt krizi sürüyor, vatandaşlar benzin bulmak için saatlerce istasyon dolaşıyor - Son Dakika
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