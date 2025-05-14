Bağdat'ta Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat, Arap Birliği'nin 34'üncü zirvesine katılacak heyetleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Irak hükümeti, 17 Mayıs'ta Bağdat Yeşil Bölge'deki Hükümet Sarayı'nda düzenlenecek zirveye katılmaları için Arap ülkelerinin liderlerine davet mektuplarını teslim etti.

Bağdat'ta en son Arap Birliği Zirvesi 2012 yılında eski başbakanlardan Nuri el-Maliki döneminde yapılmıştı.

Zirvede en öncelikli konunun Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları olacağı beklenirken, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

Irak hükümeti, ilgili tüm güvenlik birimleriyle, zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve katılımcı heyetler için güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlanması amacıyla olağanüstü önlemler alıyor.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, "esnek ve değiştirilebilir" bir güvenlik planı hazırlandığını duyurdu.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Avvadi de yaptığı basın açıklamasında, Bağdat'taki zirvenin, "en önemli Arap zirvelerinden biri" olacağını ifade etti.

Irak'ın bölgedeki yeni gelişmelere yönelik "doğru adımlarla" hazırlandığını paylaşan Avvadi, Arap bölgesinde yaşanan tüm kriz ve meselelerin Bağdat Zirvesi'nin gündeminde güçlü bir şekilde yer alacağını, bölgenin karşı karşıya olduğu büyük zorlukların da görüşmelerde öncelikli ele alınacağını kaydetti.

Bağdat'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi Medya Komisyonu Üyesi Abdulemir Muhammedavi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirve için gelecek konukları karşılamaya hazır olduklarını ifade ederek, "Bağdat Zirvesi için özel hazırlanan medya ekibi, etkinliğin önemine uygun bir medya vizyonuyla şekillendirildi. Bu kapsamda, yerel ve uluslararası gazetecilik faaliyetlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip bir basın merkezi de kuruldu. Tüm bu hazırlıklar, Bağdat Zirvesi'nin en iyi şekilde yansıtılmasını hedefliyor." dedi.

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta zirve günü gösteri ve toplanmaları ise yasaklasa da sokağa çıkma yasağının olmayacağını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın yerine Dışişleri Bakanı katılacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da zirveye katılmasını istediklerini belirtmişti. Irak hükümeti, Şara'ya Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran ile davet mektubunu iletmişti.

Eski Irak başbakanlarından Nuri el-Maliki, "Şara'nın ziyaretini kesinlikle reddediyorum ve bunu daha önce de birçok kez dile getirdim. Bu hassas dönemde Bağdat'a gelmesi Irak'ın çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

Diğer Şii milis güç liderlerden de Şara'nın katılımına karşı benzer açıklamalar yapıldı.

Irak hükümetinin, Şara'nın katılamaması için Şii gruplardan yükselen sert çıkışlara karşı "zayıf kaldığı" yorumları yapılıyor.

Suriye devlet televizyonu ise dün Bağdat'taki zirveye Şara'nın yerine Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılacağını duyurdu.