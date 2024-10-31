Bağdat'ta Türkiye'nin katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı

Güncel

Irak'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili ikincisi düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Başkent Bağdat'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti ile heyetleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde Bağdat'ta 22 Nisan tarihinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalanmıştı.